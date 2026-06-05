Marius Baciu, fără secrete! A dezvăluit în direct numele jucătorului pe care îl vrea la FCSB

Perioada de mercato este la început, însă cei de la FCSB caută întăriri cât mai repede pentru a evita rezultatele slabe din stagiunea recent încheiată, iar unul dintre fotbaliștii promițători din liga secundă a ajuns pe lista bucureștenilor.

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Marius Baciu, cel care a semnat contractul și rămâne pe banca formației roș-albastre, a dezvăluit numele unui jucător pe care echipa sa în are în vizor pentru un transfer.

Marius Baciu recunoaște interesul celor de la FCSB pentru transferul tânărului jucător de 19 ani

Tehnicianul spune că îl apreciază pe Remus Guțea, mijlocașul ofensiv al celor de la FC Voluntari, fotbalist care tocmai a reușit promovarea în Liga 1 cu formația ilfoveană după dubla de baraj cu cei de la Hermannstadt.

“Guțea e un copil bun. E în vizorul nostru. Avem mai mulți jucători tineri care sunt în discuțiile noastre. E un jucător care mi-a plăcut și înainte. Eu l-am urmărit și la echipa națională. Știam despre el, îl cunosc, dar avem mai mulți jucători sub vârstă care sunt în atenția noastră”, a spus Marius Baciu la Primasport.

Crescut la CS Mioveni, Remus Guțea a jucat în 32 de meciuri în acest sezon pentru FC Voluntari, a marcat de 7 ori și a oferit 3 pase decisive.

Remus Guțea a recunoscut că e fan FCSB imediat după ce a obținut promovarea în Liga 1

Mijlocașul de doar 19 ani a fost euforic după victoria obținută de FC Voluntari, 3-0, cu Hermannstadt, care a adus promovarea în Liga 1 a formației sale și a anunțat public că e fan al celor de la FCSB din copilărie.