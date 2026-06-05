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După ce a cerut insolvența, Petrolul a primit o veste excelentă. Negocieri pentru 3 transferuri importante

Mihai Alecu Publicat: 5 iunie 2026, 9:44

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După ce a cerut insolvența, Petrolul a primit o veste excelentă. Negocieri pentru 3 transferuri importante

Petrolul, veste excelentă. 3 jucători ar putea pleca. Foto: Sport Pictures

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Problemele financiare de la Petrolul ar putea să se amelioreze, asta dacă negocierile pe care formația ploieșteană le poartă în aceste zile se vor finaliza cu succes.

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Formația de pe Ilie Oană a cerut intrarea în insolvență din cauza datoriilor pe care le are, iar în acest moment orice jucător este de vânzare și poate pleca pentru suma corectă.

Petrolul Ploiești, negocieri pentru vânzarea lui Denis Radu în Turcia

“Găzarii” ar putea să scape de datoriile urgente, asta pentru că există interes din partea mai multor formații din Turcia pentru transferul lui Denis Radu, jucătorul de bandă dreaptă crescut de Poli Timișoara, care a fost împrumutat în Super Lig în ultimele luni, la Eyupspor.

Acesta a avut evoluții apreciate și, pe lângă gruparea la care a evoluat, a atras atenția și altor formații din prima ligă a Turciei, iar în aceste zile se poartă discuții concrete pentru transferul său, anunță cei de la Fanatik.

  • 17 meciuri și 2 pase decisive a strâns Denis Radu în tricoul celor de la Eyupspor.

Mehmet Topal a recomandat doi jucători de la Petrolul în Turcia

Denis Radu ar putea să nu fie singurul fotbalist de la Petrolul care să joace în Turcia în stagiunea următoare. Mehmet Topal, cel care a antrenat gruparea ploieșteană în finalul sezonului trecut și a reușit salvarea de la retrogradare, a recomandat doi jucători ai formației ploieștene pentru transfer.

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Astfel, în acest moment există interes pentru Marco Duca și Danel Dongmo, iar ambii ar putea să ajungă în Turcia în perioada următoare. Prin aceste mutări cei de la Petrolul ar putea să primească încă o gură de oxigen importantă la nivel financiar, în contextul în care s-a vorbit că datoriile din acest moment ar fi de peste 9 milioane de euro.

De altfel, șefii clubului ploieștean sunt pregătiți să negocieze plecarea oricărui fotbalist aflat acum în lot dacă apare vreo ofertă, tocmai pentru a mai încerca să rezolve din plata datoriile acumulate în ultimii ani.

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