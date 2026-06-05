După ce a cerut insolvența, Petrolul a primit o veste excelentă. Negocieri pentru 3 transferuri importante

Problemele financiare de la Petrolul ar putea să se amelioreze, asta dacă negocierile pe care formația ploieșteană le poartă în aceste zile se vor finaliza cu succes.

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Formația de pe Ilie Oană a cerut intrarea în insolvență din cauza datoriilor pe care le are, iar în acest moment orice jucător este de vânzare și poate pleca pentru suma corectă.

Petrolul Ploiești, negocieri pentru vânzarea lui Denis Radu în Turcia

“Găzarii” ar putea să scape de datoriile urgente, asta pentru că există interes din partea mai multor formații din Turcia pentru transferul lui Denis Radu, jucătorul de bandă dreaptă crescut de Poli Timișoara, care a fost împrumutat în Super Lig în ultimele luni, la Eyupspor.

Acesta a avut evoluții apreciate și, pe lângă gruparea la care a evoluat, a atras atenția și altor formații din prima ligă a Turciei, iar în aceste zile se poartă discuții concrete pentru transferul său, anunță cei de la Fanatik.

17 meciuri și 2 pase decisive a strâns Denis Radu în tricoul celor de la Eyupspor.

Mehmet Topal a recomandat doi jucători de la Petrolul în Turcia

Denis Radu ar putea să nu fie singurul fotbalist de la Petrolul care să joace în Turcia în stagiunea următoare. Mehmet Topal, cel care a antrenat gruparea ploieșteană în finalul sezonului trecut și a reușit salvarea de la retrogradare, a recomandat doi jucători ai formației ploieștene pentru transfer.