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Primul transfer pregătit de Liverpool pentru Iraola: 100 de milioane de euro

Sebastian Ujica Publicat: 5 iunie 2026, 9:08

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Primul transfer pregătit de Liverpool pentru Iraola: 100 de milioane de euro

Andoni Iraola a semnat pe doi ani cu Liverpool / Facebook/Liverpool

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Liverpool a făcut primul contact cu cei de la RB Leipzig pentru transferul lui Yan Diomande, extrema de 19 ani din Coasta de Fildeș.

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Conform The Athletic, Liverpool a discutat deja cu jucătorul astfel că un acord cu acesta este considerat o formalitate, dacă Leipzig își dă acordul pentru transfer.

Primul transfer pentru Iraola

Odată cu anunțarea oficială a lui Andoni Iraola ca antrenor la FC Liverpool pentru următoarele două sezoane, Liverpool se poate concentra și pe transferuri. Cea mai importantă mutare: înlocuirea lui Mohamed Salah, cel care a plecat liber de contract în această vară.

Diomande, cel care a avut 23 de contribuții directe, 13 goluri și 10 assist-uri în toate competițiile, la primul său sezon de Bundesliga, este curtat și de Paris Saint-Germain. Iar ivorianul a vorbit la superlativ despre campioana Europei. Însă The Athletic scrie că Liverpool este în pole position în acest moment, atât în ceea ce privește discuțiile cu Leipzig, cât și cu jucătorul.

Totuși, Leipzig este determinată să-l păstreze pe Diomande și cere 130 de milioane de euro pentru jucător. Însă mutarea s-ar putea face pentru mai puțin, scrie presa britanică.

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Liverpool și-a asigurat deja doi jucători pentru viitorul sezon. Jeremy Jaquet, transferat în iarnă pentru 60 de milioane de euro de la Rennes, se va alătura echipei lui Iraola de la 1 iulie. Iar Joshua Abe, un tânăr de 16 ani care a fost curtat de cluburi precum Manchester City sau Chelsea care i-au oferit până la 60.000 de euro pe săptămână, a decis să rămână la Liverpool și va avea număr pentru prima echipă în următorul sezon. Abe este considerat cel mai talentat jucător englez în categoria sa de vârstă.

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