Primul transfer pregătit de Liverpool pentru Iraola: 100 de milioane de euro

Liverpool a făcut primul contact cu cei de la RB Leipzig pentru transferul lui Yan Diomande, extrema de 19 ani din Coasta de Fildeș.

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Conform The Athletic, Liverpool a discutat deja cu jucătorul astfel că un acord cu acesta este considerat o formalitate, dacă Leipzig își dă acordul pentru transfer.

Primul transfer pentru Iraola

Odată cu anunțarea oficială a lui Andoni Iraola ca antrenor la FC Liverpool pentru următoarele două sezoane, Liverpool se poate concentra și pe transferuri. Cea mai importantă mutare: înlocuirea lui Mohamed Salah, cel care a plecat liber de contract în această vară.

Diomande, cel care a avut 23 de contribuții directe, 13 goluri și 10 assist-uri în toate competițiile, la primul său sezon de Bundesliga, este curtat și de Paris Saint-Germain. Iar ivorianul a vorbit la superlativ despre campioana Europei. Însă The Athletic scrie că Liverpool este în pole position în acest moment, atât în ceea ce privește discuțiile cu Leipzig, cât și cu jucătorul.

Totuși, Leipzig este determinată să-l păstreze pe Diomande și cere 130 de milioane de euro pentru jucător. Însă mutarea s-ar putea face pentru mai puțin, scrie presa britanică.