Clubul din Liga 1 a reacţionat imediat după declaraţiile lui Gigi Becali: "Suntem motivaţi" - Antena Sport

Cristi Munteanu, preşedintele celor de la Oţelul Galaţi, a comentat declaraţiile lui Gigi Becali. Patronul roş-albaştrilor a declarat că meciul dintre Oţelul şi U Cluj este cel mai important pentru echipa sa, în condiţiile în care “şepcile roşii” ar putea fi încurcate înaintea finalului sezonului regulat.

Becali vrea un egal în acel meci, în speranţa că FCSB se va impune cu Metaloglobus şi cu UTA. În acest scenariu, el speră ca echipa să fie la mâna ei în meciul direct cu U Cluj, din ultima etapă.

Cristi Munteanu, despre declaraţiile lui Gigi Becali: “Nu avem nicio legătură cu FCSB”

Cristi Munteanu a declarat că Oţelul Galaţi nu are nicio legătură cu FCSB şi că nu se pune problema că jucătorii echipei sale să fie motivaţi din surse exterioare. Chiar dacă şansele gălăţenilor de a prinde play-off-ul au scăzut dramatic, ele încă există, iar Munteanu spune că jucătorii vor da totul pentru a îndeplini obiectivul clubului:

“Nu avem nicio legătură. Nici jucătorii nu au nicio legătură, nu se pune problema de motivare. Ei sunt motivați la fiecare meci. Avem și noi șansa noastră la play-off, este mică, dar este a noastră. Nu avem nicio legătură cu FCSB. Oricum, s-au speculat multe lucruri în ultima perioadă, neadevărate și inventate, care au făcut doar rău jucătorilor și clubului”, a declarat Cristi Munteanu, potrivit digisport.ro.

Cum ajunge FCSB în play-off cu 3 victorii în ultimele 3 meciuri