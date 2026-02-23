Cea mai mică ţară de la World Cup 2026 a rămas fără antrenor: "Familia este mai importantă decât fotbalul" - Antena Sport

Echipa Curaçao va trebui să se descurce fără Dick Advocaat la prima Cupa Mondială din istoria sa. Selecţionerul micuţei insule din Caraibe şi-a dat demisia din funcţie cu efect imediat, a anunţat luni Federaţia din Curaçao.
Tehnicianul în vârstă de 78 de ani a decis să renunţe la funcţia sa pentru a fi alături de fiica sa, grav bolnavă.
Dick Advocaat nu va conduce Curacao la World Cup 2026! Şi-a dat demisia
Fred Rutten (63 de ani) a fost numit selecţioner în locul său. Cor Pot, adjunctul lui Dick Advocaat, şi medicul Casper van Eyck şi-au dat demisia din funcţiile lor.
„Am spus întotdeauna că familia este mai importantă decât fotbalul”, a comentat Dick Advocaat. „Aşadar, este o decizie logică. Dar asta nu schimbă faptul că Curaçao, locuitorii săi şi colegii mei îmi vor lipsi foarte mult. Calificarea celei mai mici ţări membre a FIFA la Cupa Mondială este pentru mine unul dintre momentele importante ale carierei mele. Sunt mândru de jucătorii mei, de staff-ul meu şi de membrii consiliului de administraţie care au crezut în noi.”
Cu 156.000 de locuitori, Curaçao, fosta colonie olandeză, a reuşit performanţa imensă de a se califica pentru faza finală a Cupei Mondiale 2026, organizată în această vară în Mexic, Statele Unite şi Canada.
Această naţiune, care a urcat pe locul 81 în clasamentul FIFA, va înfrunta Germania (14 iunie), Ecuador (21) şi Coasta de Fildeş (25) în grupa E. World Cup 2026 va fi transmis exclusiv în Universul Antena.
