Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cea mai mică ţară de la World Cup 2026 a rămas fără antrenor: "Familia este mai importantă decât fotbalul" - Antena Sport

Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Cea mai mică ţară de la World Cup 2026 a rămas fără antrenor: “Familia este mai importantă decât fotbalul”

Cea mai mică ţară de la World Cup 2026 a rămas fără antrenor: “Familia este mai importantă decât fotbalul”

Publicat: 23 februarie 2026, 14:36

Comentarii
Cea mai mică ţară de la World Cup 2026 a rămas fără antrenor: Familia este mai importantă decât fotbalul

Dick Advocaat / Profimedia

Echipa Curaçao va trebui să se descurce fără Dick Advocaat la prima Cupa Mondială din istoria sa. Selecţionerul micuţei insule din Caraibe şi-a dat demisia din funcţie cu efect imediat, a anunţat luni Federaţia din Curaçao.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tehnicianul în vârstă de 78 de ani a decis să renunţe la funcţia sa pentru a fi alături de fiica sa, grav bolnavă.

Dick Advocaat nu va conduce Curacao la World Cup 2026! Şi-a dat demisia

Fred Rutten (63 de ani) a fost numit selecţioner în locul său. Cor Pot, adjunctul lui Dick Advocaat, şi medicul Casper van Eyck şi-au dat demisia din funcţiile lor.

„Am spus întotdeauna că familia este mai importantă decât fotbalul”, a comentat Dick Advocaat. „Aşadar, este o decizie logică. Dar asta nu schimbă faptul că Curaçao, locuitorii săi şi colegii mei îmi vor lipsi foarte mult. Calificarea celei mai mici ţări membre a FIFA la Cupa Mondială este pentru mine unul dintre momentele importante ale carierei mele. Sunt mândru de jucătorii mei, de staff-ul meu şi de membrii consiliului de administraţie care au crezut în noi.”

Cu 156.000 de locuitori, Curaçao, fosta colonie olandeză, a reuşit performanţa imensă de a se califica pentru faza finală a Cupei Mondiale 2026, organizată în această vară în Mexic, Statele Unite şi Canada.

Reclamă
Reclamă

Această naţiune, care a urcat pe locul 81 în clasamentul FIFA, va înfrunta Germania (14 iunie), Ecuador (21) şi Coasta de Fildeş (25) în grupa E. World Cup 2026 va fi transmis exclusiv în Universul Antena.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este George Puşcaş soluţia cea mai bună pentru atacul lui Dinamo?
Loading ... Loading ...
Citește și:
SURSE. Văduva lui Cotabiţă ar fi administrat direct unul dintre saloanele vizate în dosarul de proxenetism
Observator
SURSE. Văduva lui Cotabiţă ar fi administrat direct unul dintre saloanele vizate în dosarul de proxenetism
Dezvăluiri despre crima înfiorătoare din Botoșani, în urma căreia șase copilași au rămas orfani! Ionuț, ucis de un tânăr de 24 de ani: „Mama îi va lua la ea”
Fanatik.ro
Dezvăluiri despre crima înfiorătoare din Botoșani, în urma căreia șase copilași au rămas orfani! Ionuț, ucis de un tânăr de 24 de ani: „Mama îi va lua la ea”
16:35
Gianluca Prestianni, suspendat după scandalul cu Vinicius. Decizia luată de UEFA înainte de Real Madrid – Benfica
16:27
Cristi Chivu, discurs de mobilizare înaintea returului cu Bodo/Glimt: „Nu trebuie să fim disperați”
16:13
„O revenire spectaculoasă”. Giovanni Becali știe de ce are nevoie George Pușcaș pentru a se impune la Dinamo
16:09
Kennedy Boateng pleacă de la Dinamo! Stoperul și-a găsit deja echipă și va încasa peste 50.000 de euro pe lună
15:33
Tara Moore cere daune de 20 de milioane de dolari de la WTA
15:27
Specialiştii au “proclamat-o” pe Inter campioană a Italiei! Ce cotă are echipa lui Chivu să ia titlul
Vezi toate știrile
1 FotoCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit 2 Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele 3 Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul 4 Ce notă a luat Louis Munteanu la debutul în MLS 5 EXCLUSIVCristina Neagu, cuvinte uriaşe pentru Bojana Popovic! Ce spune despre CSM Bucureşti, în Final Four 6 Bernadette Szocs, victorie şi calificare în 16-imi la Singapore Smash 2026
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculeleCum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele
Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ulScenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul