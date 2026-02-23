Cea mai mică ţară de la World Cup 2026 a rămas fără antrenor: "Familia este mai importantă decât fotbalul" - Antena Sport

Echipa Curaçao va trebui să se descurce fără Dick Advocaat la prima Cupa Mondială din istoria sa. Selecţionerul micuţei insule din Caraibe şi-a dat demisia din funcţie cu efect imediat, a anunţat luni Federaţia din Curaçao.

Tehnicianul în vârstă de 78 de ani a decis să renunţe la funcţia sa pentru a fi alături de fiica sa, grav bolnavă.

Dick Advocaat nu va conduce Curacao la World Cup 2026! Şi-a dat demisia

Fred Rutten (63 de ani) a fost numit selecţioner în locul său. Cor Pot, adjunctul lui Dick Advocaat, şi medicul Casper van Eyck şi-au dat demisia din funcţiile lor.

„Am spus întotdeauna că familia este mai importantă decât fotbalul”, a comentat Dick Advocaat. „Aşadar, este o decizie logică. Dar asta nu schimbă faptul că Curaçao, locuitorii săi şi colegii mei îmi vor lipsi foarte mult. Calificarea celei mai mici ţări membre a FIFA la Cupa Mondială este pentru mine unul dintre momentele importante ale carierei mele. Sunt mândru de jucătorii mei, de staff-ul meu şi de membrii consiliului de administraţie care au crezut în noi.”

Cu 156.000 de locuitori, Curaçao, fosta colonie olandeză, a reuşit performanţa imensă de a se califica pentru faza finală a Cupei Mondiale 2026, organizată în această vară în Mexic, Statele Unite şi Canada.