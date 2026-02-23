Tara Moore cere daune de 20 de milioane de dolari de la WTA - Antena Sport

Tara Moore, care a atins locul 145 în clasamentul mondial, a deschis o acţiune în justiţie împotriva WTA, asociaţia care gestionează circuitul feminin de tenis, căreia îi solicită daune de 20 de milioane de dolari (16,95 milioane euro) pentru modul în care a gestionat cazul ei de dopaj, după ce a consumat carne contaminată, informează EFE.
Moore, în vârstă de 33 de ani, a fost suspendată pe o perioadă de patru ani în 2022, după ce a fost testată pozitiv la steroizi anabolizanţi din cauza consumului de carne contaminată în timpul unui turneu WTA desfăşurat la Bogota, în Columbia.
Tara Moore cere daune de 20 de milioane de dolari
În plângerea sa, depusă la un tribunal din New York, Moore susţine că WTA nu a informat în mod corespunzător jucătoarele că nu ar trebui să consume carne locală, deoarece aceasta ar putea fi contaminată din cauza aditivilor utilizaţi în hrana animalelor.
Britanica a fost suspendată automat, conform reglementărilor ITIA, organizaţia care luptă împotriva corupţiei şi dopajului în tenis, fiind ulterior exonerată de toate acuzaţiile de un tribunal independent abia în decembrie 2023.
Tara Moore a putut reveni în competiţie între jumătatea anului 2024 şi jumătatea anului 2025, dar ITIA a atacat decizia tribunalului şi a câştigat apelul şi, în consecinţă, Moore nu va putea juca din nou până când nu va executa întreaga suspendare de patru ani, adică până în decembrie 2027.
“Tara Moore a fost o victimă dublă: mai întâi din cauza neglijenţei WTA şi apoi din cauza unui sistem antidoping care presupune că jucătoarea este vinovată fără nicio dovadă de rea intenţie”, a declarat avocatul britanicei, Daniel Weiss, pentru New York Post.
Moore, care a câştigat 7 titluri la simplu şi 18 la dublu în circuitul ITF, inferior circuitului WTA, susţine că aceste decizii i-au “distrus” cariera.
În urma suspendării din cauza dopajului şi a revenirii în circuit în 2024, britanica şi-a pierdut clasamentul, iar când a revenit în competiţie se afla pe locul 1.167 WTA.
