Gigi Becali, întrebat dacă o "premiază" pe Oţelul pentru a o încurca pe U Cluj. "Nu e corupție" - Antena Sport

Gigi Becali a fost întrebat dacă este pregătit să ofere o “recompensă” Oţelului Galaţi pentru ca moldovenii să o încurce pe U Cluj, în etapa a 29-a a Ligii 1. Totul pentru ca FCSB să ajungă la mâna ei pentru o calificare miraculoasă în play-off.
În cazul în care U Cluj nu o va învinge pe Oţelul, iar FCSB va face 9 puncte din 9 în ultimele 3 meciuri, atunci campioana va termina peste “şepcile roşii” în clasament şi nu va mai fi interesată de evoţiile lui FC Argeş şi CFR Cluj. Becali susţine că nu mai ia în calcul să ofere “recompense” ca “pe vremuri”.
Gigi Becali, întrebat dacă o “premiază” pe Oţelul pentru a o încurca pe U Cluj
„Păi pe U Cluj îi scoatem (n.r. – din play-off). Trebuie Galațiul să facă un egal cu ei și îi scoatem pe ei la meciurile directe. Da, meciul cel mai important este ăsta, Oțelul cu U Cluj. E cel mai important pentru că e direct, adică dacă fac un egal suntem la mâna noastră după aia, nu mai avem treabă. Și atunci să se dea Dinamo la o parte (n.r. cu FC Argeș).
Avem pe Național Arena (n.r. – cu U Cluj). Păi e vorba de un egal, nu de o victorie. Un egal se poate întâmpla oricând. Nu mai stau eu de din astea, nu îmi mai arde de din astea. Atunci era altceva, ne cunoșteam, făceam, dregeam, nebunii, acum nu mai. Ce, stau eu acum să îi caut pe jucătorii lui Oțelul? Nu mai stau.
Nu că mi-e frică, nu e de frică aici, poți să faci. Noi atunci vorbeam la telefon. Dar poți să o faci pe ascuns. Îl chem pe om, ia, mă, bani aici, dai o primă. Dar nu îmi mai arde. E legal în toată lumea, numai în România nu este legal. E lege europeană că dacă premiezi ca să nu își îndeplinească, adică dacă îi dau bani ca să se dea la o parte, este corupție. Dacă îi dau…
Dar nu are rost să discutăm, nu mai fac eu așa ceva, nu mă mai interesează. Nu e corupție, dar ei au zis că este. Nu mai stăm acum să dezgropăm morții. Asta e, ce a fost a fost. E o nebunie în țara asta și vor mai fi probabil și alte nebunii și cu altele. Dar cât de cât s-au mai liniștit apele”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.
Cum ajunge FCSB în play-off cu 3 victorii în ultimele 3 meciuri
- FC Argeș să obțină maximum două puncte din meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia. În caz de egalitate de puncte cu FCSB, piteștenii au avantajul meciurilor directe, după cele două victorii obținute, 2-0 în tur și 1-0 în retur;
- CFR Cluj să obțină maximum un punct din meciurile cu Farul și Dinamo. De asemenea, și clujenii au avantaj în caz de egalitate de puncte cu FCSB, la finalul sezonului regular
- U Cluj să obțină maximum un punct din meciul cu Oțelul, luând în calcul scenariul în care ar pierde cu FCSB în deplasare, în ultima etapă
