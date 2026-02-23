George Puşcaş, primele declaraţii după ce a ajuns în Bucureşti să semneze cu Dinamo - Antena Sport

Închide meniul
George Puşcaş, primele declaraţii după ce a ajuns în Bucureşti să semneze cu Dinamo

Dan Roșu Publicat: 23 februarie 2026, 12:14

George Puşcaş, în tricoul României - Sport Pictures

George Puşcaş a ajuns în Bucureşti pentru a semna cu Dinamo. Atacantul de 29 de ani a aşteptat o altă ofertă mai avantajoasă din China sau zona arabă, dar cum aceasta nu a venit, a ajuns la un acord cu “câinii roşii”.

Dacă la primele negocieri avute în decembrie cu Dinamo, Puşcaş a cerut un salariu de 50.000 de euro pe lună, fostul internaţional a lăsat mai jos pretenţiile: va câştiga 21.000 de euro pe lună şi va avea un bonus la semnătură de 50.000 de euro.

George Puşcaş, primele declaraţii după ce a ajuns în România

“E un club cu o tradiție așa de mare, nu trebuiau să mă convingă prea mult. Pur și simplu s-au legat lucrurile.

Important e să fiu sănătos, să mă pun pe picioare bine, să pot să am continuitate și să pot să dau drumul la treabă. Acesta este singurul plan pe care îl am”, a spus George Pușcaș, potrivit sport.ro.

Dinamo avea mare nevoie de un atacant, ţinând cont că în această iarnă s-a despărţit de Stipe Perica. Vârful croat încasa lunar suma de 19.000 de euro, nu cu mult diferită faţă de cea pe care o va încasa George Puşcaş.

George Pușcaș a bifat ultimul meci oficial pe 1 iunie, atunci când a fost titular în înfrângerea suferită de Bodrumspor cu Beșiktaș. Echipa sa a retrogradat la finalul sezonului trecut, astfel că atacantul român a rămas liber de contract.

La Bodrumspor, vârful cotat la 900.000 de euro a bifat 38 de meciuri în sezonul trecut, în toate competițiile, el reușind să marcheze 11 goluri și să ofere patru pase decisive.

1 FotoCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit 2 Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele 3 Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul 4 Ce notă a luat Louis Munteanu la debutul în MLS 5 EXCLUSIVCristina Neagu, cuvinte uriaşe pentru Bojana Popovic! Ce spune despre CSM Bucureşti, în Final Four 6 „Nu e treaba ta”. Istvan Kovacs și Dani Coman s-au întâlnit la vestiare, după tensiunile din FC Argeș – Farul. Ce s-a întâmplat
