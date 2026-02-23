Specialiştii au "proclamat-o" pe Inter campioană a Italiei! Ce cotă are echipa lui Chivu să ia titlul - Antena Sport

Inter continuă marşul spre titlul din Serie A, iar Cristi Chivu are un parcurs istoric pe Meazza, la primul său sezon la cârma nerazzurrilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu 12 etape rămase de disputat, Inter are un avans uriaş de 10 puncte faţă de principala urmăritoare, Milan. Napoli şi Roma sunt la 14 lungimi de liderul de pe Meazza.

Inter, cotă 1.03 la câştigarea titlului

În acest context, cu 13 victorii şi un egal (2-2 cu Napoli) în ultimele 14 etape, Inter a ajuns să aibă o cotă de 1.03 la câştigarea celui de-al 21-lea titlu din istorie.

Milan are o cotă de 14.00, în timp ce Napoli are 35.00, AS Roma 65.00 şi Juventus 250.00, o cotă umilitoare pentru “Bătrâna Doamnă”, aflată la nu mai puţin de 18 puncte de lider.

“Tancul care zdrobeşte Serie A”

Inter se află pe primul loc în Serie A, cu 64 de puncte după primele 26 de etape. Echipa lui Cristi Chivu are un avans de 10 puncte faţă de rivala AC Milan, după o etapă perfectă. Nerazzurrii au câştigat cu 2-0 meciul de pe terenul lui Lecce, în timp ce Milan a pierdut partida de pe teren propriu cu Parma, fost echipă a antrenorului român, scor 0-1.