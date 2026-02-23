Specialiştii au "proclamat-o" pe Inter campioană a Italiei! Ce cotă are echipa lui Chivu să ia titlul - Antena Sport

Închide meniul
Specialiştii au “proclamat-o” pe Inter campioană a Italiei! Ce cotă are echipa lui Chivu să ia titlul

Dan Roșu Publicat: 23 februarie 2026, 15:27

Cristi Chivu, pe banca Interului - Profimedia Images

Inter continuă marşul spre titlul din Serie A, iar Cristi Chivu are un parcurs istoric pe Meazza, la primul său sezon la cârma nerazzurrilor.

Cu 12 etape rămase de disputat, Inter are un avans uriaş de 10 puncte faţă de principala urmăritoare, Milan. Napoli şi Roma sunt la 14 lungimi de liderul de pe Meazza.

Inter, cotă 1.03 la câştigarea titlului

În acest context, cu 13 victorii şi un egal (2-2 cu Napoli) în ultimele 14 etape, Inter a ajuns să aibă o cotă de 1.03 la câştigarea celui de-al 21-lea titlu din istorie.

Milan are o cotă de 14.00, în timp ce Napoli are 35.00, AS Roma 65.00 şi Juventus 250.00, o cotă umilitoare pentru “Bătrâna Doamnă”, aflată la nu mai puţin de 18 puncte de lider.

“Tancul care zdrobeşte Serie A”

Inter se află pe primul loc în Serie A, cu 64 de puncte după primele 26 de etape. Echipa lui Cristi Chivu are un avans de 10 puncte faţă de rivala AC Milan, după o etapă perfectă. Nerazzurrii au câştigat cu 2-0 meciul de pe terenul lui Lecce, în timp ce Milan a pierdut partida de pe teren propriu cu Parma, fost echipă a antrenorului român, scor 0-1.

Parcursul din ultimele luni este şi mai apreciat în Peninsulă, după startul greoi de sezon, când Inter avea doar trei puncte după primele trei etape, iar viitorul nu arăta grozav în acel moment, într-o perioadă plină de incertitudine după obiectivele ratate sezonul trecut şi plecarea lui Simone Inzaghi de la echipă:

“O clasare ca aceasta părea un lucru de un optimism iraţional, aproape utopic, la începutul sezonului, mai ales când noul Inter a obţinut doar trei puncte în primele trei etape. În acel moment, după înfrângerea de la Torino cu Juventus, care a venit după eşecul cu Udinese de pe San Siro, părea că e începutul unei călătorii lungi în era post-Inzaghi.

Niciodată nu a fost mai greşită o predicţie: antrenorul român a reuşit să şteargă memoria scurtă şi dezamăgirile predecesorului său. A impus alte metode şi a construit, piesă cu piesă, acest tanc care zdrobeşte Serie A.

Fără îndoială că sezonul poate oferi surprize neplăcute liderului, dar creditul pentru această diferenţă îi aparţine în totalitate lui Chivu”, a scris jurnalistul Philip Conticello, de la Gazzetta dello Sport, despre avansul pe care Inter îl are în clasament.

