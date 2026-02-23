Gigi Becali i-a ironizat pe fanii lui Dinamo! A început să râdă când a auzit planul "câinilor": "Care-i treaba?" - Antena Sport

Gigi Becali a râs de fanii lui Dinamo, după ce aceştia au cerut pe internet ca echipa lor favorită “să o lase mai moale” cu FC Argeş. Siguri de play-off, fanii “câinilor” vor să se asigure că FCSB nu va termina sezonul regulat în primele şase echipe.

Patronul FCSB-ului s-a amuzat de acest plan al dinamoviştilor şi i-a invitat să se dea la o parte nu doar la meciul cu FC Argeş, ci şi la cel cu CFR Cluj, din ultima etapă. Acest lucru i-ar încurca pe dinamovişti în lupta pe care o duc cu Universitatea Craiova şi Rapid pentru titlu.

Gigi Becali a râs de fanii lui Dinamo: “Să se dea la o parte! Să piardă campionatul”

“Păi să se dea la o parte, care-i treaba? Foarte bine dacă se dă Dinamo la o parte. Că noi ajungem în play-off pe alte căi. Dinamo ne băgă pe noi în play-off?

Ce dacă se dă Dinamo la o parte? Să se dea ei la o parte, să piardă ei campionatul… Eu vreau să se dea la o parte, după și cu CFR Cluj”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Cu două etape înainte de finalul sezonului regulat, Dinamo se află pe locul 2, cu 52 de puncte, la egalitate cu Rapid, echipa de pe locul 3. Universitatea Craiova este lider, cu 56 de puncte.