Darren Cahill, invitat special la meciul de retragere al Simonei Halep: "O adevărată mândrie" - Antena Sport

Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep, va reveni în România. Australianul va fi prezent la Sports Festival 2026, acolo unde va avea loc un amplu eveniment oficial de retragere a dublei câştigătoare de Grand Slam la Cluj-Napoca, pe 13 iunie.
Darren Cahill a fost unul dintre cei mai importanţi oameni din cariera Simonei Halep. Alături de acesta, românca a cucerit titlul de la Roland Garros din 2018, după o finală cu Sloane Stephens. De asemenea, Halep a cucerit şi 10 titluri WTA cu australianul în colţul ei.
Halep şi Cahill au lucrat împreună de două ori. Mai întâi, în perioada octombrie 2015 – octombrie 2018, după care au reluat parteneriatul în ianuarie 2020 până în septembrie 2021.
Nu va fi prima oară când Darren Cahill va veni la Sports Festival. El a mai evoluat într-un meci demonstrativ în anul 2019:
“Abia aștept să revin în România, la Cluj-Napoca, pentru Sports Festival, pe 13 iunie! O ocazie de a sărbători o campioană extraordinară. Simona este o adevărată mândrie pentru ea însăși, pentru familia ei, și pentru modul în care și-a construit cariera, prin multă muncă. Iar cel mai important este faptul că Simona a făcut totul în felul ei, de lungul carieriei.
Campioană de două ori la turnee de Grand Slam, de două ori lider mondial la final de an, și o jucătoare incredibilă care și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în top 5 mondial! Vom avea șansa să fim împreună și să celebrăm o carieră cu adevărat extraordinară”, a declarat Darren Cahill, potrivit organizatorilor evenimentului.
