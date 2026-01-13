Conducerea Rapidului, replică dură pentru rivalii de la Dinamo. De la ce au pornit contrele: "Să-şi vadă de jucătorii lor" - Antena Sport

Închide meniul
Conducerea Rapidului, replică dură pentru rivalii de la Dinamo. De la ce au pornit contrele: “Să-şi vadă de jucătorii lor”

Viviana Moraru Publicat: 13 ianuarie 2026, 10:25

Dan Şucu şi Victor Angelescu / Hepta

Conducerea Rapidului a venit cu replica pentru rivalii de la Dinamo. “Câinii” erau interesaţi de Antoine Baroan, jucătorul scos în afara lotului de Costel Gâlcă, însă Andrei Nicolescu s-a arătat surprins de suma cerută de giuleşteni în schimbul atacantului.

Rapid cerea suma de 400.000 de euro în schimbul lui Baroan, jucător dorit de Zeljko Kopic şi la începutul sezonului. Andrei Nicolescu a oferit o reacţie dură când a aflat preţul cerut de giuleşteni: “Să piardă bani în continuare. Îmi place calculul făcut de ei de acolo, dar nu are cum să se potrivească calculul din vară cu cel din iarnă”, a spus preşedintele lui Dinamo.

Victor Angelescu a venit cu replica şi a transmis că Rapid nu-l cedează gratis pe Antoine Baroan, dat fiind faptul că atacantul încă se află sub contract cu echipa lui Costel Gâlcă.

De asemenea, preşedintele de la Rapid i-a “înţepat” pe rivalii din Ştefan cel Mare şi a amintit de faptul că Dinamo şi-a pierdut gratis golgheterul din sezonul trecut, pe Astrit Selmani.

“Noi nu credem că Baroan e slab, că dacă era slab nu-l mai dorea Dinamo. Nu cred că, dacă Dinamo are un conflict cu un jucător, nu-şi doreşte bani pentru el. Baroan nu e în ultimele şase luni. Pe Selmani, intrat în ultimele şase luni, voiau sute de mii de euro şi, până la urmă, a plecat gratis.

Mai bine îşi văd de jucătorii lor să nu-i mai piardă gratis şi ne lasă pe noi în pace!

Relaţia dintre antrenor şi jucător nu se mai poate remedia. Nu înseamnă că e un jucător slab, are o vârstă cum trebuie, a demonstrat anumite lucruri, iar cine îl doreşte trebuie să plătească. Nu-l dăm pe Baroan că e cel mai slab atacant, doar că relaţia cu el nu e cum ne dorim“, a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro.

