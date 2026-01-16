Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: "Nu o să le stea nimeni în cale" - Antena Sport

Închide meniul
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”

Alex Masgras Publicat: 16 ianuarie 2026, 11:50

Constantin Budescu a analizat lupta la titlu din Liga 1, înainte de reluarea campionatului. Vineri seară, FCSB va juca la Mioveni, contra lui FC Argeş, în primul meci oficial din 2026. Campioana României se află pe locul 9, dar este la doar două puncte distanţă de play-off.

Campioana ultimelor două ediţii a avut un început mult sub aşteptări de sezon, dar finalul anului 2025 i-a găsit într-o poziţie bună pe cei de la FCSB.

Constantin Budescu mizează pe FCSB în lupta la titlu, dacă va intra în play-off

Constantin Budescu este convins că fosta sa echipă poate câştiga titlul din Liga 1 dacă nu se va mai încurca în ultimele meciuri ale sezonului regulat şi va intra în play-off.

“E o luptă strânsă. Dacă FCSB nu se încurcă și intră în play-off, nu o să le stea nimeni în cale. O să aibă șanse mari la campionat chiar dacă multă lume nu le mai dădea speranțe. Dar o să fie un play-off disputat cu echipe bune și echipe de tradiție.

Eu așa zic. FCSB tot timpul a avut un lot foarte bun, o echipă foarte bună. Ei au avut și perioada asta în care au jucat foarte multe meciuri, și în Europa, după cei doi ani în care au câștigat campionatul.

S-a văzut o oarecare… nu știu dacă să-i zic uzură, dar se întâmplă în viața unei echipe după foarte multe meciuri câștigate, campionate luate, meciuri în Europa să aibă o scădere de formă, dar important e să stai cât mai puțin acolo și să te ridici. Eu zic că au depășit pasul ăsta și o să prindă play-off-ul și o să emită din nou pretenții la campionat”, a declarat Constantin Budescu, potrivit fanatik.ro.

După 21 de etape, FCSB este pe locul 9, cu 31 de puncte. Campioana României este la doar două puncte în spatele lui Oţelul Galaţi, echipa de pe locul 6, ultimul care asigură prezenţa în play-off.

În fruntea clasamentului se află Universitatea Craiova, cu 40 de puncte. Oltenii sunt urmaţi de Rapid, cu 39 de puncte, şi de FC Botoşani şi Dinamo, ambele cu câte 38 de puncte.

