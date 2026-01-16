Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: "Nu o să le stea nimeni în cale" - Antena Sport

Constantin Budescu a analizat lupta la titlu din Liga 1, înainte de reluarea campionatului. Vineri seară, FCSB va juca la Mioveni, contra lui FC Argeş, în primul meci oficial din 2026. Campioana României se află pe locul 9, dar este la doar două puncte distanţă de play-off.

Campioana ultimelor două ediţii a avut un început mult sub aşteptări de sezon, dar finalul anului 2025 i-a găsit într-o poziţie bună pe cei de la FCSB.

Constantin Budescu mizează pe FCSB în lupta la titlu, dacă va intra în play-off

Constantin Budescu este convins că fosta sa echipă poate câştiga titlul din Liga 1 dacă nu se va mai încurca în ultimele meciuri ale sezonului regulat şi va intra în play-off.

“E o luptă strânsă. Dacă FCSB nu se încurcă și intră în play-off, nu o să le stea nimeni în cale. O să aibă șanse mari la campionat chiar dacă multă lume nu le mai dădea speranțe. Dar o să fie un play-off disputat cu echipe bune și echipe de tradiție.

Eu așa zic. FCSB tot timpul a avut un lot foarte bun, o echipă foarte bună. Ei au avut și perioada asta în care au jucat foarte multe meciuri, și în Europa, după cei doi ani în care au câștigat campionatul.