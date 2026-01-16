Probleme pentru FCSB la început de 2026! Cine sunt absenţii începutului de an - Antena Sport

Închide meniul
Probleme pentru FCSB la început de 2026! Cine sunt absenţii începutului de an

Alex Masgras Publicat: 16 ianuarie 2026, 8:37 / Actualizat: 16 ianuarie 2026, 11:49

Jucătorii de la FCSB, în amicalul cu Besiktas / Sport Pictures

FCSB va disputa primul meci oficial în 2026 contra lui FC Argeş, la Mioveni. Pentru partida de vineri seară, campioana României nu se va putea baza pe mai mulţi jucători, din diferite motive.

Accidentările, suspendările, Cupa Africii pe Naţiuni, dar şi aşteptarea răspunsului de la FIFA sunt motivele pentru care anumiţi jucători de la FCSB nu pot evolua în meciul de la Mioveni.

Jucătorii pe care FCSB nu se poate baza la început de 2026

În primul rând, Siyabonga Ngezana şi David Kiki au participat cu echipele lor naţionale la Cupa Africii pe Naţiuni, iar cei doi jucători au primit liber, urmând să revină după meciul de la Mioveni.

Mihai Popescu şi Ionuţ Cercel sunt accidentaţi, în timp ce Daniel Graovac este suspendat pentru prima partidă oficială din 2026.

În ceea ce îl priveşte pe Andre Duarte, jucătorul transferat iarna aceasta de FCSB, acesta trebuie să mai aştepte până când va putea juca. Formaţia roş-albastră aşteaptă un răspuns de la FIFA, după ce fostului jucător de la FCU Craiova nu i-a venit cartea verde, plecarea sa de la Ujpest fiind contestată de formaţia din Ungaria.

Absenţii FCSB-ului la meciul cu FC Argeş:

  • Siyabonga Ngezana (vacanță)
  • David Kiki (vacanță)
  • Andre Duarte (incert)
  • Ionuț Cercel (accidentat)
  • Mihai Popescu (accidentat)
  • Daniel Graovac (suspendat)

După 21 de etape, FCSB este pe locul 9, cu 31 de puncte. Campioana României este la doar două puncte în spatele lui Oţelul Galaţi, echipa de pe locul 6, ultimul care asigură prezenţa în play-off.

În fruntea clasamentului se află Universitatea Craiova, cu 40 de puncte. Oltenii sunt urmaţi de Rapid, cu 39 de puncte, şi de FC Botoşani şi Dinamo, ambele cu câte 38 de puncte.

