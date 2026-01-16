Probleme pentru FCSB la început de 2026! Cine sunt absenţii începutului de an - Antena Sport

FCSB va disputa primul meci oficial în 2026 contra lui FC Argeş, la Mioveni. Pentru partida de vineri seară, campioana României nu se va putea baza pe mai mulţi jucători, din diferite motive.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Accidentările, suspendările, Cupa Africii pe Naţiuni, dar şi aşteptarea răspunsului de la FIFA sunt motivele pentru care anumiţi jucători de la FCSB nu pot evolua în meciul de la Mioveni.

Jucătorii pe care FCSB nu se poate baza la început de 2026

În primul rând, Siyabonga Ngezana şi David Kiki au participat cu echipele lor naţionale la Cupa Africii pe Naţiuni, iar cei doi jucători au primit liber, urmând să revină după meciul de la Mioveni.

Mihai Popescu şi Ionuţ Cercel sunt accidentaţi, în timp ce Daniel Graovac este suspendat pentru prima partidă oficială din 2026.

În ceea ce îl priveşte pe Andre Duarte, jucătorul transferat iarna aceasta de FCSB, acesta trebuie să mai aştepte până când va putea juca. Formaţia roş-albastră aşteaptă un răspuns de la FIFA, după ce fostului jucător de la FCU Craiova nu i-a venit cartea verde, plecarea sa de la Ujpest fiind contestată de formaţia din Ungaria.