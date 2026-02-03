Hermannstadt - Rapid 0-3. Giuleştenii au făcut show şi revin pe primul loc în Liga 1! - Antena Sport

Închide meniul
Hermannstadt – Rapid 0-3. Giuleştenii au făcut show şi revin pe primul loc în Liga 1!

Publicat: 3 februarie 2026, 22:22

Rapid a trecut în deplasare, cu 3-0, de Hermannstadt, în etapa a 25-a a Ligii 1. Meciul s-a disputat marţi, de la ora 20:30, şi a fost LIVE TEXT pe as.ro.

În urma victoriei, echipa lui Costel Gâlcă a revenit pe locul 1, în Liga 1, cu 48 de puncte. Vezi mai jos cele mai importante faze din meci.

Hermannstadt – Rapid LIVE TEXT 0-3

Final de joc!

Min. 84. Gol Rapid. Giuleştenii închid meciul, a marcat şi Jambor

Min. 69. Gol Rapid! Grameni înscrie iar un gol fabulos. Un lob de la mare distanţă peste portarul gazdelor. 

Min. 59 Dobre ratează penalty-ul!

Min. 58 – Penalty pentru Rapid! Petrila este faultat în careu.

Min. 51. Christensen trimite un şut slab spre poartă, fără probleme pentru portarul gazdelor. 

Min. 46. Hermannstdt face o primă schimbare. Începe partea secundă cu un nou portar: Muțiu intră în locul lui Cătălin Căbuz

A început repruza secundă!

Pauză în Hermannstadt – Rapid, scorul este 0-1!

Min. 43. Şut deviat al lui Dobre. Balonul trece cu puţin pe lângă poartă.

Min. 39. Florescu trimite peste poartă. 

Min. 26. Gol Rapid! Denis Ciobotariu deschide scorul la primul şut pe spaţiul porţii.

Min. 24. Neguţ scapă spre poarta Rapidului, şutează, dar trimite pe lângă.

Min. 4. Prima ocazie mare de gol este trecută în contul gazdelor. Antoni Ivanov trimite în bară!

Partida a început!

Echipele de start: 

  • Hermannstadt: Căbuz – Stancu, Stoica, Karo, Ciubotaru – Florescu, Ivanov, Albu – Chițu, Afalna, Neguț. 
  • Rezerve: Muțiu, Pop, Antwi, Bastan, Bejan, Issah, Oroian, Ritivoi, Simba, Jair, Buș. 
  • Absenți: Căpușă (suspendat), Kujabi, Balaure (accidentați), Karo, Antwi (incerți) 
  • Antrenor: Dorinel Munteanu 
  • Rapid (4-3-3): Aioani – Onea, Pașcanu, Ciobotariu, Borza – Grameni, Keita, Christensen – Dobre, Koljic, Petrila 
  • Rezerve: Iliev, Bolgado, Manea, Sălceanu, Vulturar, Gabriel Gheorghe, Andrei Șucu, Hazrollj, Jambor, Moruțan, Paraschiv 
  • Absenți: Hromada (suspendat) 
  • Antrenor: Constantin Gâlcă 

De partea cealaltă, Hermannstadt vine după victoria cu Unirea Slobozia, 3-2, dar e pe penultimul loc în Liga 1, cu 17 puncte acumulate după primele 24 de etape disputate.

Hermannstadt şi Rapid s-au întâlnit în Liga 1 de 7 ori, fiecare dintre cele două echipe având câte trei victorii, iar o partidă terminându-se la egalitate. În precedentul duel, Rapid a fost învinsă pe teren propriu cu 1-2.

“Sper ca și următorul meci al Rapidului să fie tot un eșec (n.r. râde). În general, noi am fost nașul lor, îi băteam pe unde îi prindeam. Avem nevoie de puncte, trebuie să jucăm. Nu ne interesează alte rezultate, noi vrem doar victoria. Vremea este bună la Sibiu, nu a nins. Nu este zăpadă deloc. Terenul se prezintă bine”, a spus acţionarul Claudiu Rotar.

