Hermannstadt - Rapid 0-3. Giuleştenii au făcut show şi revin pe primul loc în Liga 1! - Antena Sport

Min. 46. Hermannstdt face o primă schimbare. Începe partea secundă cu un nou portar: Muțiu intră în locul lui Cătălin Căbuz

A început repruza secundă!

Pauză în Hermannstadt – Rapid, scorul este 0-1!

Min. 43. Şut deviat al lui Dobre. Balonul trece cu puţin pe lângă poartă.

Min. 39. Florescu trimite peste poartă.

Min. 26. Gol Rapid! Denis Ciobotariu deschide scorul la primul şut pe spaţiul porţii.

Min. 24. Neguţ scapă spre poarta Rapidului, şutează, dar trimite pe lângă.

Min. 4. Prima ocazie mare de gol este trecută în contul gazdelor. Antoni Ivanov trimite în bară!

Partida a început!

Echipele de start:

Hermannstadt : Căbuz – Stancu, Stoica, Karo, Ciubotaru – Florescu, Ivanov, Albu – Chițu, Afalna, Neguț.

Rezerve: Muțiu, Pop, Antwi, Bastan, Bejan, Issah, Oroian, Ritivoi, Simba, Jair, Buș.

Absenți: Căpușă (suspendat), Kujabi, Balaure (accidentați), Karo, Antwi (incerți)

Antrenor: Dorinel Munteanu

Rapid (4-3-3): Aioani – Onea, Pașcanu, Ciobotariu, Borza – Grameni, Keita, Christensen – Dobre, Koljic, Petrila

Rezerve: Iliev, Bolgado, Manea, Sălceanu, Vulturar, Gabriel Gheorghe, Andrei Șucu, Hazrollj, Jambor, Moruțan, Paraschiv

Absenți: Hromada (suspendat)

Antrenor: Constantin Gâlcă

De partea cealaltă, Hermannstadt vine după victoria cu Unirea Slobozia, 3-2, dar e pe penultimul loc în Liga 1, cu 17 puncte acumulate după primele 24 de etape disputate.

Hermannstadt şi Rapid s-au întâlnit în Liga 1 de 7 ori, fiecare dintre cele două echipe având câte trei victorii, iar o partidă terminându-se la egalitate. În precedentul duel, Rapid a fost învinsă pe teren propriu cu 1-2.

“Sper ca și următorul meci al Rapidului să fie tot un eșec (n.r. râde). În general, noi am fost nașul lor, îi băteam pe unde îi prindeam. Avem nevoie de puncte, trebuie să jucăm. Nu ne interesează alte rezultate, noi vrem doar victoria. Vremea este bună la Sibiu, nu a nins. Nu este zăpadă deloc. Terenul se prezintă bine”, a spus acţionarul Claudiu Rotar.