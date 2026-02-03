Constantin Grameni, gol fabulos în Hermannstadt - Rapid. Meci de vis pentru mijlocașul giuleștenilor - Antena Sport

Constantin Grameni (23 de ani) a marcat un gol fabulos, în duelul din etapa a 25-a din Liga 1, dintre Hermannstadt și Rapid. Titularul giuleștenilor a punctat spectaculos, cu un lob de la mare distanță.

În minutul 69, Grameni a profitat de faptul că Vlad Muțiu era ieșit din poartă. Cu un șut de la peste 20 de metri distanță, mijlocașul giuleștenilor l-a învins spectaculos pe portarul sibienilor, ducând scorul la 2-0.

Constantin Grameni, gol fabulos în Hermannstadt – Rapid

Constantin Grameni a avut un meci de vis cu Hermannstadt. Mijlocașul a pasat la reușita de 1-0 a lui Denis Ciobotariu, din minutul 26.

Înainte să marcheze Constantin Grameni, Alexandru Dobre a ratat un penalty în minutul 61. Căpitanul giuleștenilor nu l-a putut învinge pe Vlad Muțiu, portarul care l-a înlocuit pe Căbuz la pauza partidei.

Constantin Grameni a fost titular la Rapid, în toate cele patru meciuri disputate de giuleșteni în 2026. Mijlocașul cotat la un milion de euro a bifat în total 17 meciuri pentru formația lui Costel Gâlcă, în acest sezon, marcând în total trei goluri și oferind patru pase decisive.