Constantin Grameni, gol fabulos în Hermannstadt - Rapid. Meci de vis pentru mijlocașul giuleștenilor - Antena Sport

Constantin Grameni, gol fabulos în Hermannstadt – Rapid. Meci de vis pentru mijlocașul giuleștenilor

Viviana Moraru Publicat: 3 februarie 2026, 22:13

Constantin Grameni, gol spectaculos în Hermannstadt - Rapid/ Captură Prima Sport

Constantin Grameni (23 de ani) a marcat un gol fabulos, în duelul din etapa a 25-a din Liga 1, dintre Hermannstadt și Rapid. Titularul giuleștenilor a punctat spectaculos, cu un lob de la mare distanță. 

În minutul 69, Grameni a profitat de faptul că Vlad Muțiu era ieșit din poartă. Cu un șut de la peste 20 de metri distanță, mijlocașul giuleștenilor l-a învins spectaculos pe portarul sibienilor, ducând scorul la 2-0. 

Constantin Grameni a avut un meci de vis cu Hermannstadt. Mijlocașul a pasat la reușita de 1-0 a lui Denis Ciobotariu, din minutul 26. 

Înainte să marcheze Constantin Grameni, Alexandru Dobre a ratat un penalty în minutul 61. Căpitanul giuleștenilor nu l-a putut învinge pe Vlad Muțiu, portarul care l-a înlocuit pe Căbuz la pauza partidei.  

Constantin Grameni a fost titular la Rapid, în toate cele patru meciuri disputate de giuleșteni în 2026. Mijlocașul cotat la un milion de euro a bifat în total 17 meciuri pentru formația lui Costel Gâlcă, în acest sezon, marcând în total trei goluri și oferind patru pase decisive.  

Echipele de start:  

  • Hermannstadt: Căbuz – Stancu, Stoica, Karo, Ciubotaru – Florescu, Ivanov, Albu – Chițu, Afalna, Neguț.  
  • Rezerve: Muțiu, Pop, Antwi, Bastan, Bejan, Issah, Oroian, Ritivoi, Simba, Jair, Buș.  
  • Absenți: Căpușă (suspendat), Kujabi, Balaure (accidentați), Karo, Antwi (incerți)  
  • Antrenor: Dorinel Munteanu  
  • Rapid (4-3-3): Aioani – Onea, Pașcanu, Ciobotariu, Borza – Grameni, Keita, Christensen – Dobre, Koljic, Petrila  
  • Rezerve: Iliev, Bolgado, Manea, Sălceanu, Vulturar, Gabriel Gheorghe, Andrei Șucu, Hazrollj, Jambor, Moruțan, Paraschiv  
  • Absenți: Hromada (suspendat)  
  • Antrenor: Constantin Gâlcă 
