Constantin Grameni, gol fabulos în Hermannstadt - Rapid. Meci de vis pentru mijlocașul giuleștenilor - Antena Sport

Constantin Grameni (23 de ani) a marcat un gol fabulos, în duelul din etapa a 25-a din Liga 1, dintre Hermannstadt și Rapid. Titularul giuleștenilor a punctat spectaculos, cu un lob de la mare distanță.
În minutul 69, Grameni a profitat de faptul că Vlad Muțiu era ieșit din poartă. Cu un șut de la peste 20 de metri distanță, mijlocașul giuleștenilor l-a învins spectaculos pe portarul sibienilor, ducând scorul la 2-0.
Constantin Grameni, gol fabulos în Hermannstadt – Rapid
Constantin Grameni a avut un meci de vis cu Hermannstadt. Mijlocașul a pasat la reușita de 1-0 a lui Denis Ciobotariu, din minutul 26.
Înainte să marcheze Constantin Grameni, Alexandru Dobre a ratat un penalty în minutul 61. Căpitanul giuleștenilor nu l-a putut învinge pe Vlad Muțiu, portarul care l-a înlocuit pe Căbuz la pauza partidei.
Constantin Grameni a fost titular la Rapid, în toate cele patru meciuri disputate de giuleșteni în 2026. Mijlocașul cotat la un milion de euro a bifat în total 17 meciuri pentru formația lui Costel Gâlcă, în acest sezon, marcând în total trei goluri și oferind patru pase decisive.
Echipele de start:
- Hermannstadt: Căbuz – Stancu, Stoica, Karo, Ciubotaru – Florescu, Ivanov, Albu – Chițu, Afalna, Neguț.
- Rezerve: Muțiu, Pop, Antwi, Bastan, Bejan, Issah, Oroian, Ritivoi, Simba, Jair, Buș.
- Absenți: Căpușă (suspendat), Kujabi, Balaure (accidentați), Karo, Antwi (incerți)
- Antrenor: Dorinel Munteanu
- Rapid (4-3-3): Aioani – Onea, Pașcanu, Ciobotariu, Borza – Grameni, Keita, Christensen – Dobre, Koljic, Petrila
- Rezerve: Iliev, Bolgado, Manea, Sălceanu, Vulturar, Gabriel Gheorghe, Andrei Șucu, Hazrollj, Jambor, Moruțan, Paraschiv
- Absenți: Hromada (suspendat)
- Antrenor: Constantin Gâlcă
- Momente copleșitoare: Cristi Manea a izbucnit în plâns și a fost consolat de coechipieri, după Hermannstadt – Rapid 0-3
- Dorinel Munteanu: “Sunt responsabil de rezultat!” Ce mesaj are şi pentru jucători
- „Unii se întrebau de ce nu a jucat Moruțan”. Victor Angelescu a dat cărțile pe față, după ce Rapid a urcat pe primul loc
- Costel Gâlcă, surprins de scorul cu Hermannstadt: “Nu mă aşteptam”
- Constantin Grameni, „săgeți” după golul de zile mari marcat în Hermannstadt – Rapid 0-3: „Nu m-a ajutat vântul”