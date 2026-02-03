Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Denis Ciobotariu, despre golul fabulos al lui Grameni: "Marca Gheorghe Hagi" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Denis Ciobotariu, despre golul fabulos al lui Grameni: “Marca Gheorghe Hagi”

Denis Ciobotariu, despre golul fabulos al lui Grameni: “Marca Gheorghe Hagi”

Radu Constantin Publicat: 3 februarie 2026, 22:47

Comentarii
Denis Ciobotariu, despre golul fabulos al lui Grameni: Marca Gheorghe Hagi

Constantin Grameni (23 de ani) a marcat un gol fabulos, în duelul din etapa a 25-a din Liga 1, dintre Hermannstadt și Rapid. Titularul giuleștenilor a punctat spectaculos, cu un lob de la mare distanță.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Şi Denis Ciobotariu a înscris, dar laudă şi mai mult reuşita lui Constantin Grameni. “Marca Gheorghe Hagi. Mă bucur pentru el, a reuşit şi într-un amical un gol asemănător”, a spus jucătorul Rapidului. Astfel de goluri au fost pentru Gică Hagi “specialitatea casei”, iar bijuteria rapidistului a încântat oamenii de fotbal care au comparat execuţia lui cu desele reuşite ale “Regelui”.

Legat de victorie, Denis Ciobotariu a mai declarat.

“Cred că este foarte bine la fotbal că ai timp să-şi repari greşelile foarte repede, la două zile, cum a fost acum. Nu ne-a afectat înfrângerea, dar am învăţat din ea, iar astăzi am arătat acest lucru”, a mai spus rapidistul.

Echipa bucureşteană Rapid a învins marţi seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 25-a din Liga 1. Elevii lui Gâlcă sunt lideri, momentan, cu 48 de puncte, în timp ce FC Hermannstadt ocupă poziţia a 15-a, cu 17 puncte.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ce conţin de fapt pungile cu pufuleţi. Rezultate îngrijorătoare la analizele de laborator
Observator
Ce conţin de fapt pungile cu pufuleţi. Rezultate îngrijorătoare la analizele de laborator
Cine este iubita starului de la Chelsea, prins dopat și suspendat. A curtat-o luni întregi înainte de a o cuceri
Fanatik.ro
Cine este iubita starului de la Chelsea, prins dopat și suspendat. A curtat-o luni întregi înainte de a o cuceri
0:22 4 feb.
AC Milan a dat recital cu Bologna. „Diavolii” pun presiune pe Interul lui Cristi Chivu
0:12 4 feb.
Arsenal s-a calificat în finala Cupei Ligii Angliei. Succes la limită în semifinala cu Chelsea
0:08 4 feb.
Momente copleșitoare: Cristi Manea a izbucnit în plâns și a fost consolat de coechipieri, după Hermannstadt – Rapid 0-3
0:02 4 feb.
Barcelona s-a calificat în semifinalele Cupei Spaniei. Victorie fără emoții cu „călăul” lui Real Madrid
23:20
Dorinel Munteanu: “Sunt responsabil de rezultat!” Ce mesaj are şi pentru jucători
23:08
„Unii se întrebau de ce nu a jucat Moruțan”. Victor Angelescu a dat cărțile pe față, după ce Rapid a urcat pe primul loc
Vezi toate știrile
1 Doliu la Inter. A murit la 39 de ani, soţia lui este o pictoriţă din România! 2 Transfer la Dinamo. Contractul jucătorului a fost înregistrat la FRF 3 Mircea Lucescu, în stare gravă. Selecționerul se tratează pentru o boală cronică. Ce ia în calcul FRF 4 Mesajul lui Mircea Lucescu, din spital, după informaţiile îngrijorătoare apărute 5 Mihai Rotaru aduce un atacant la Universitata Craiova 6 Joao Paulo a semnat cu FCSB! Anunţul oficial
Citește și
Cele mai citite
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”