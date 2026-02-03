Denis Ciobotariu, despre golul fabulos al lui Grameni: "Marca Gheorghe Hagi" - Antena Sport

Constantin Grameni (23 de ani) a marcat un gol fabulos, în duelul din etapa a 25-a din Liga 1, dintre Hermannstadt și Rapid. Titularul giuleștenilor a punctat spectaculos, cu un lob de la mare distanță.

Şi Denis Ciobotariu a înscris, dar laudă şi mai mult reuşita lui Constantin Grameni. “Marca Gheorghe Hagi. Mă bucur pentru el, a reuşit şi într-un amical un gol asemănător”, a spus jucătorul Rapidului. Astfel de goluri au fost pentru Gică Hagi “specialitatea casei”, iar bijuteria rapidistului a încântat oamenii de fotbal care au comparat execuţia lui cu desele reuşite ale “Regelui”.

Legat de victorie, Denis Ciobotariu a mai declarat.

“Cred că este foarte bine la fotbal că ai timp să-şi repari greşelile foarte repede, la două zile, cum a fost acum. Nu ne-a afectat înfrângerea, dar am învăţat din ea, iar astăzi am arătat acest lucru”, a mai spus rapidistul.

Echipa bucureşteană Rapid a învins marţi seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 25-a din Liga 1. Elevii lui Gâlcă sunt lideri, momentan, cu 48 de puncte, în timp ce FC Hermannstadt ocupă poziţia a 15-a, cu 17 puncte.