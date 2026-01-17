Contract nou pentru Cătălin Cîrjan la Dinamo, după oferta refuzată. Andrei Nicolescu a oferit toate detaliile - Antena Sport

Dinamo e gata să-i ofere un nou contract lui Cătălin Cîrjan, după oferta refuzată. Căpitanul „câinilor” a fost aproape de plecarea de la echipă în această iarnă, însă nu a dat curs propunerii venite din partea ucrainenilor de la Metalist 1925 Harkov, care ofereau suma de 4,5 milioane de euro.
Andrei Nicolescu a dezvăluit că se poartă negocieri cu Cătălin Cîrjan în vederea unui nou contract. Dacă-l va semna, atunci căpitanul lui Dinamo va avea o clauză de reziliere în valoare de cinci milioane de euro.
Contract nou pentru Cătălin Cîrjan la Dinamo, după oferta refuzată
Actuala înțelegere a lui Cătălin Cîrjan cu Dinamo expiră în vara lui 2027. Mijlocașul de 23 de ani este cotat la suma de 2,5 milioane de euro.
Totodată, Andrei Nicolescu a oferit detalii și despre mutările pregătite la Dinamo. Vladislav Blănuță este aproape să semneze cu „câinii”, președintele echipei dezvăluind că Zeljko Kopic își dorește încă doi jucători.
„Cu Boateng suntem în discuții, nu știm dacă rezultatul va fi pozitiv sau negativ, vor fi zile agitate, complicate.
Cu Cîrjan eram în procedura de semnare a unei prelungiri pentru stabilirea unei clauze de 5 milioane de euro, când a venit această ofertă. Presupun că vom finaliza această procedură și sunt convins că cota lui Cîrjan va crește în vară. Cu Stoinov sunt discuții pozitive, mai complicate cu agenții lui. Nu este vorba despre durata contractului, ci despre negocierea unor condiții pentru a mări clauza.
Ne mai dorim încă un fundaș central, alături de Matteo, încă un mijlocaș central și un atacant. Din discuțiile cu reprezentanții clubului Dinamo Kiev suntem pozitivi, iar cu jucătorul suntem pe o traiectorie bună”, a declarat Andrei Nicolescu, conform radiodinamo1948.ro.
