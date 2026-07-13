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Cornel Dinu, previziune sumbră pentru Dinamo, înainte de startul noului sezon: „Măsuri tot mai deprimante”

Daniel Işvanca Publicat: 13 iulie 2026, 18:27

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Cornel Dinu, previziune sumbră pentru Dinamo, înainte de startul noului sezon: Măsuri tot mai deprimante”

Cornel DInu, în timpul unui eveniment - Profimedia Images

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Situația de la Dinamo București este departe de a fi una liniștită, mai ales după conflictul izbucnit între conducere și suporteri, ca urmare a procesului de schimbare a identității clubului, demarat imediat după finalul sezonului trecut.

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Cornel Dinu are o previziune sumbră pentru sezonul ce stă să înceapă și a explicat și de ce se așteaptă ca noua stagiune să fie un eșec față de cea precedentă.

Cornel Dinu nu are așteptări mari în noul sezon la Dinamo

Dinamo a încheiat sezonul trecut pe poziția a patra, iar formația antrenată la momentul respectiv de Zeljko Kopic a pierdut finala barajului pentru Conference, chiar în fața rivalei FCSB.

Atmosfera de la echipă a rămas tensionată, chiar și după ce conducerea a schimbat întreg staff-ul, începând de la antrenor. Cornel Dinu nu se așteaptă la minuni în noul sezon.

„Asistăm la manevre de a conduce Dinamo și măsuri tot mai deprimante care nu se regăsesc cu spiritul tradițional, de zeci de ani, al acestui club istoric. În general, va fi un sezon conflictual. De ce?

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Fiindcă suporterii, care sunt susținătorii fideli de-a lungul istoriei pentru Dinamo, vor o cu totul altă imagine a echipei. Și au așteptări uriașe pe plan sportiv, care să se transpună în realitate.

De aceea zic că va fi un sezon conflictual între suporteri și cei ce conduc vremelnic Dinamo. Iar echipa va fi prinsă la mijloc”, a declarat Cornel Dinu, potrivit gsp.ro.

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