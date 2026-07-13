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Dinamo s-a înţeles cu Benfica pentru un nou transfer. Suma importantă oferită de “câini”

Viviana Moraru Publicat: 13 iulie 2026, 17:32

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Dinamo s-a înţeles cu Benfica pentru un nou transfer. Suma importantă oferită de câini

Tomas Cruz, jucătorul dorit de Dinamo, în timpul unui meci la Benfica B/ Profimedia

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Dinamo s-a înţeles cu Benfica pentru un nou transfer. “Câinii” au bătut palma cu lusitanii pentru a-l aduce sub comanda lui Nuno Campos pe Tomas Cruz, un mijlocaş central de 21 de ani din Luxemburg.

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După ce a fost refuzată de mijlocaşul Yacine Bourhane, Dinamo s-a reorientat către mijlocaşul care evoluează la Benfica B, Tomas Cruz.

Dinamo s-a înţeles cu Benfica pentru un nou transfer

Conform prosport.ro, Dinamo a ajuns la un acord cu cei de la Benfica privind transferul lui Tomas Cruz. “Câinii” sunt gata să ofere o sumă importantă pentru ca mutarea să se realizeze, anume 450.000 de euro.

Deşi cele două cluburi s-au înţeles privind suma de transfer, Tomas Cruz ezită pentru moment să-şi dea acordul pentru transferul la Dinamo. Mijlocaşul aşteaptă şi alte oferte, înainte să dea curs celei din România.

Dinamo e dispusă să facă o nouă ofertă, în încercarea de a-l convinge pe jucător să semneze în cel mai scurt timp. “Câinii” tatonează şi alte piste, în aşteptarea răspunsului final din partea lui Tomas Cruz.

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“Câinii” îşi doresc să aducă un înlocuitor pentru Eddy Gnahore, jucător care s-a înţeles cu rivala FCSB, în această vară. Pentru postul de mijlocaş la închidere, Nuno Campos nu are prea multe soluţii, avându-i în lot pe Andrei Mărginean, Cristi Mihai şi Gudwin Udosen.

Benfica are opţiunea de a-i prelungi contractul lui Tomas Cruz până în vara lui 2029. Mijlocaşul de 21 de ani este cotat la suma de 450.000 de euro, conform site-urilor de specialitate.

Tomas Cruz a strâns deja 16 prezenţe la naţionala de seniori a Luxemburgului, el reuşind să înscris şi un gol în primăvară, împotriva Maltei, într-un meci din Liga Naţiunilor.

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Tomas Cruz a fost crescut în academia celor de la Porto, ajungând la Benfica U23 în vara lui 2024, fiind transferat de la Hannover U19. El a făcut pasul la echipa B a lusitanilor în vara anului trecut, în sezonul trecut bifând 31 de meciuri.

Dinamo se pregăteşte de debutul în noul sezon de Liga 1. Duminică, “câinii” se vor duela cu Petrolul în prima etapă, partida urmând să se dispute de la ora 19:30, în format live text, pe as.ro.

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