Dinamo s-a înţeles cu Benfica pentru un nou transfer. Suma importantă oferită de “câini”

Dinamo s-a înţeles cu Benfica pentru un nou transfer. “Câinii” au bătut palma cu lusitanii pentru a-l aduce sub comanda lui Nuno Campos pe Tomas Cruz, un mijlocaş central de 21 de ani din Luxemburg.

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După ce a fost refuzată de mijlocaşul Yacine Bourhane, Dinamo s-a reorientat către mijlocaşul care evoluează la Benfica B, Tomas Cruz.

Dinamo s-a înţeles cu Benfica pentru un nou transfer

Conform prosport.ro, Dinamo a ajuns la un acord cu cei de la Benfica privind transferul lui Tomas Cruz. “Câinii” sunt gata să ofere o sumă importantă pentru ca mutarea să se realizeze, anume 450.000 de euro.

Deşi cele două cluburi s-au înţeles privind suma de transfer, Tomas Cruz ezită pentru moment să-şi dea acordul pentru transferul la Dinamo. Mijlocaşul aşteaptă şi alte oferte, înainte să dea curs celei din România.

Dinamo e dispusă să facă o nouă ofertă, în încercarea de a-l convinge pe jucător să semneze în cel mai scurt timp. “Câinii” tatonează şi alte piste, în aşteptarea răspunsului final din partea lui Tomas Cruz.