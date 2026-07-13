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Un nou transfer la CFR Cluj. Jucătorul cu 50 de meciuri la Porto s-a înţeles cu clujenii

Viviana Moraru Publicat: 13 iulie 2026, 17:58

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Un nou transfer la CFR Cluj. Jucătorul cu 50 de meciuri la Porto s-a înţeles cu clujenii

Bruno Costa, la Porto/ Profimedia

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CFR Cluj e gata să realizeze un nou transfer. Clubul patronat de Neluţu Varga este la un pas să bată palma cu Bruno Costa (29 de ani), jucător care a bifat aproape 50 de meciuri la Porto.

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După ce l-au prezentat oficial pe atacantul Stefan Drazic, clujenii vor să mai realizeze un transfer, înainte de startul noului sezon. Trupa Antonio Folha este cu gândul şi la cupele europene, unde va lua startul din turul doi preliminar de Conference League.

Un nou transfer la CFR Cluj

Conform fanatik.ro, CFR Cluj poartă negocieri avansate pentru transferul lui Bruno Costa. Mijlocaşul portughez a evoluat ultima dată la Gimhae FC, în Coreea de Sud, urmând să vină în Gruia din postura de jucător liber de contract.

Transferul s-ar putea realiza pe filiera lui Ricardo Cadu. Portughezul este noul director sportiv al celor de la CFR Cluj, responsabil direct cu transferurile realizate la echipă.

Bruno Costa ar putea fi un transfer de top pentru CFR Cluj, ţinând cont şi de vârsta sa, de 29 de ani. Mijlocaşul a ajuns în academia lui Porto în 2009, fiind promovat la echipa mare a “dragonilor” în 2018. După două sezoane, el a fost cedat la Portimonense.

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După ce a evoluat şi pentru Pacos Ferreira, Porto a plătit suma de 2,5 milioane de euro în 2021 pentru a-l răscumpăra de la Portimonense. El a fost cedat definitiv, din nou, de “dragoni” în 2023, ajungând în Coreea de Sud în vara anului trecut. După ce a evoluat pentru Gyeongnam şi Gimhae FC, Bruno Costa e dispus să revină în fotbalul european.

În total, pentru Porto, Bruno Costa a bifat 47 de meciuri, reuşind să marcheze un gol şi să ofere patru pase decisive, în toate competiţiile.

CFR Cluj vrea să-i transfere şi pe Ioan Vermeșan și Luca Szimionaș

CFR Cluj continuă să fie activă pe piața transferurilor, iar patronul Ioan Varga a confirmat că formația din Gruia încearcă să obțină semnăturile a doi dintre cei mai promițători internaționali români de tineret.

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Este vorba despre Ioan Vermeșan și Luca Szimionaș, ambii în vârstă de 19 ani, legitimați în prezent la Hellas Verona. Cei doi au crescut la Ripensia Timișoara, iar în urmă cu trei ani au făcut pasul în fotbalul italian, unde au evoluat pentru formația din Serie A, retrogradată între timp în eșalonul secund.

”Vermeşan e o ţintă, da, mai e încă cineva. Vreau să iau doi jucători de la naţionala de tineret. (n.r. – Szimionaş?) Mă trageţi de limbă. Nu mă interesează că e sau nu e Atalanta pe fir. Eu ştiu ce pot oferi, negociem şi vedem dacă putem perfecta transferurile”, a spus Ioan Varga pentru Primasport.

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