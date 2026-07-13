Un nou transfer la CFR Cluj. Jucătorul cu 50 de meciuri la Porto s-a înţeles cu clujenii

CFR Cluj e gata să realizeze un nou transfer. Clubul patronat de Neluţu Varga este la un pas să bată palma cu Bruno Costa (29 de ani), jucător care a bifat aproape 50 de meciuri la Porto.

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După ce l-au prezentat oficial pe atacantul Stefan Drazic, clujenii vor să mai realizeze un transfer, înainte de startul noului sezon. Trupa Antonio Folha este cu gândul şi la cupele europene, unde va lua startul din turul doi preliminar de Conference League.

Un nou transfer la CFR Cluj

Conform fanatik.ro, CFR Cluj poartă negocieri avansate pentru transferul lui Bruno Costa. Mijlocaşul portughez a evoluat ultima dată la Gimhae FC, în Coreea de Sud, urmând să vină în Gruia din postura de jucător liber de contract.

Transferul s-ar putea realiza pe filiera lui Ricardo Cadu. Portughezul este noul director sportiv al celor de la CFR Cluj, responsabil direct cu transferurile realizate la echipă.

Bruno Costa ar putea fi un transfer de top pentru CFR Cluj, ţinând cont şi de vârsta sa, de 29 de ani. Mijlocaşul a ajuns în academia lui Porto în 2009, fiind promovat la echipa mare a “dragonilor” în 2018. După două sezoane, el a fost cedat la Portimonense.