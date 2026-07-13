“Asta e diferenţa dintre Universitatea Craiova şi celelalte”. Ilie Dumitrescu ştie care e marele plus al oltenilor

Ilie Dumitrescu a lăudat-o pe Universitatea Craiova, după câştigarea Supercupei României. Oltenii s-au impus la loviturile de departajare în faţa clujenilor, la fel cum s-a întâmplat şi în finala Cupei României.

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Ilie Dumitrescu a numit şi marele plus al Universităţii Craiova faţă de celelalte echipe din Liga 1, înainte de startul noului sezon. Fostul internaţional a transmis că oltenii au reuşit să transfere din timp jucători, care deja au bifat minute în cele două partide oficiale bifate de echipă, în acest start de sezon.

Ilie Dumitrescu ştie care e marele plus al Universităţii Craiova, în noul sezon

Ilie Dumitrescu a subliniat faptul că rivalele Universităţii Craiova încă nu s-au întărit pe deplin, aşa cum este şi cazul FCSB-ului. Gigi Becali încă nu a oficializat toate transferurile dorite, în această vară.

Din acest motiv, “Mister” consideră că Universitatea Craiova va fi o forţă şi în sezonul viitor, datorită transferurilor realizate din timp. Tavares sau Elisor, jucători aduşi de olteni în această vară, au evoluat deja sub comanda lui Filipe Coelho.

“Proiectul este unul serios. FCSB se va întări, U Cluj s-a întărit, Rapid se va întări.