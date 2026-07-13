Moment de reculegere la semifinala Franţa – Spania, în memoria victimelor atentatului de acum 10 ani: “Nu vom uita niciodată”

FIFA a aprobat, la solicitarea Franţei, un moment de reculegere în memoria victimelor atentatului de la Nisa, care a avut loc în urmă cu 10 ani. Pe 14 iulie 2016 a avut loc teribilul atentat de pe Promenade des Anglais. Un cetățean tunisian, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, a intrat cu camionul în mulţimea adunată să vadă artificiile de Ziua Naţională a Franţei.

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86 de persoane au murit şi alte 430 au fost rănite în acel atentat oribil. Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a cerut un moment de reculegere la semifinala de marţi, FIFA aprobând solicitarea. Semifinala de vis Franţa – Spania de la Campionatul Mondial e în direct marţi, de la ora 22:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Moment de reculegere la semifinala de Mondial Franţa – Spania, în memoria victimelor atentatului de la Nisa, comis în urmă cu 10 ani

“Înaintea meciului Franța – Spania va fi ținut un moment de reculegere în memoria victimelor atentatului de la Nisa, la zece ani de la tragedia din 14 iulie 2016. Mulțumim președintelui FIFA pentru că a răspuns solicitării Franței și tuturor francezilor care s-au mobilizat. Nu vom uita niciodată”, a transmis preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, pe contul de X.

Avant France-Espagne, une minute de silence sera observée en hommage aux victimes de l’attentat de Nice, dix ans après le 14 juillet 2016.

Merci au Président de la FIFA d’avoir répondu à la demande de la France et de tous les Français mobilisés.

Nous n’oublierons jamais.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 13, 2026

Emmanuel Macron nu va fi prezent la semifinala Franţa – Spania, având în vedere că aceasta se va disputa de Ziua Naţională a Franţei, dar a promis că va fi în tribune la finala Mondialului, dacă naţionala pregătită de Didier Deschamps se va califica în ultimul act al competiţiei.