Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Moment de reculegere la semifinala Franţa – Spania, în memoria victimelor atentatului de acum 10 ani: “Nu vom uita niciodată”

Moment de reculegere la semifinala Franţa – Spania, în memoria victimelor atentatului de acum 10 ani: “Nu vom uita niciodată”

Bogdan Stănescu Publicat: 13 iulie 2026, 18:23

Comentarii
Moment de reculegere la semifinala Franţa – Spania, în memoria victimelor atentatului de acum 10 ani: Nu vom uita niciodată

Lamine Yamal şi Ousmane Dembele / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

FIFA a aprobat, la solicitarea Franţei, un moment de reculegere în memoria victimelor atentatului de la Nisa, care a avut loc în urmă cu 10 ani. Pe 14 iulie 2016 a avut loc teribilul atentat de pe Promenade des Anglais. Un cetățean tunisian, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, a intrat cu camionul în mulţimea adunată să vadă artificiile de Ziua Naţională a Franţei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

86 de persoane au murit şi alte 430 au fost rănite în acel atentat oribil. Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a cerut un moment de reculegere la semifinala de marţi, FIFA aprobând solicitarea. Semifinala de vis Franţa – Spania de la Campionatul Mondial e în direct marţi, de la ora 22:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Moment de reculegere la semifinala de Mondial Franţa – Spania, în memoria victimelor atentatului de la Nisa, comis în urmă cu 10 ani

“Înaintea meciului Franța – Spania va fi ținut un moment de reculegere în memoria victimelor atentatului de la Nisa, la zece ani de la tragedia din 14 iulie 2016. Mulțumim președintelui FIFA pentru că a răspuns solicitării Franței și tuturor francezilor care s-au mobilizat. Nu vom uita niciodată”, a transmis preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, pe contul de X.

Emmanuel Macron nu va fi prezent la semifinala Franţa – Spania, având în vedere că aceasta se va disputa de Ziua Naţională a Franţei, dar a promis că va fi în tribune la finala Mondialului, dacă naţionala pregătită de Didier Deschamps se va califica în ultimul act al competiţiei.

Reclamă
Reclamă

Emmanuel Macron este cunoscut ca un mare iubitor al fotbalului. Şeful statului francez are o relaţie excelentă cu căpitanul Franţei, Kylian Mbappe (27 de ani). Macron a avut un cuvânt de spus în decizia lui Mbappe de a rămâne la PSG, cu un an înainte ca atacantul să se transfere la Real Madrid. Real îl dorea foarte tare pe Mbappe şi atunci. Implicarea lui Macron, având în vedere relaţia de prietenie cu Mbappe, a contat pentru superstarul francez. Macron l-a invitat în februarie 2024 pe Kylian Mbappe la un dineu organizat la palatul Elysee.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi meritat Istvan Kovacs să arbitreze şi în fazele superioare ale Campionatului Mondial 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O elevă din Ploieşti a făcut contestaţie după ce a văzut nota la BAC. "Suntem şocaţi, vrem o explicaţie"
Observator
O elevă din Ploieşti a făcut contestaţie după ce a văzut nota la BAC. "Suntem şocaţi, vrem o explicaţie"
Mitică Dragomir anunță că FCSB a dat cea mai mare lovitură pe piața transferurilor. ”E cel mai bun din România”
Fanatik.ro
Mitică Dragomir anunță că FCSB a dat cea mai mare lovitură pe piața transferurilor. ”E cel mai bun din România”
17:58

Un nou transfer la CFR Cluj. Jucătorul cu 50 de meciuri la Porto s-a înţeles cu clujenii
17:36

Lamine Yamal împlinește vârsta de 19 ani! Recordurile fantastice stabilite până acum de starul Spaniei
17:32

Dinamo s-a înţeles cu Benfica pentru un nou transfer. Suma importantă oferită de “câini”
17:31

Şoc în fotbalul internaţional. A murit arbitrul exclus de la Cupa Mondială, la câteva săptămâni de la decizie! Avea 38 de ani
17:00

PSG a bătut palma cu un semifinalist de la Cupa Mondială! Transferul costă sub 10 milioane de euro
16:50

“E cel mai bun din România”. Lovitura dată de Gigi Becali la FCSB, pentru noul sezon
Vezi toate știrile
1 FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs 2 FotoGabi Mureşan a fost înmormântat. Imagini impresionante, cine şi-a făcut apariţia 3 Dan Șucu nu mai investește la Rapid! Decizie radicală luată de patronul formației giuleștene 4 Comunicatul FIFA după controversa uriaşă de la Norvegia – Anglia 1-2 5 „Așa, și?” Jude Bellingham, reacție sfidătoare după ce Thomas Tuchel a făcut praf naționala Angliei 6 George Pușcaș, OUT de la Dinamo! Situație tensionată după ultimele discuții
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului olteanGigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!