FIFA a aprobat, la solicitarea Franţei, un moment de reculegere în memoria victimelor atentatului de la Nisa, care a avut loc în urmă cu 10 ani. Pe 14 iulie 2016 a avut loc teribilul atentat de pe Promenade des Anglais. Un cetățean tunisian, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, a intrat cu camionul în mulţimea adunată să vadă artificiile de Ziua Naţională a Franţei.
86 de persoane au murit şi alte 430 au fost rănite în acel atentat oribil. Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a cerut un moment de reculegere la semifinala de marţi, FIFA aprobând solicitarea. Semifinala de vis Franţa – Spania de la Campionatul Mondial e în direct marţi, de la ora 22:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
Moment de reculegere la semifinala de Mondial Franţa – Spania, în memoria victimelor atentatului de la Nisa, comis în urmă cu 10 ani
“Înaintea meciului Franța – Spania va fi ținut un moment de reculegere în memoria victimelor atentatului de la Nisa, la zece ani de la tragedia din 14 iulie 2016. Mulțumim președintelui FIFA pentru că a răspuns solicitării Franței și tuturor francezilor care s-au mobilizat. Nu vom uita niciodată”, a transmis preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, pe contul de X.
Avant France-Espagne, une minute de silence sera observée en hommage aux victimes de l’attentat de Nice, dix ans après le 14 juillet 2016.
Merci au Président de la FIFA d’avoir répondu à la demande de la France et de tous les Français mobilisés.
Nous n’oublierons jamais.
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 13, 2026
Emmanuel Macron nu va fi prezent la semifinala Franţa – Spania, având în vedere că aceasta se va disputa de Ziua Naţională a Franţei, dar a promis că va fi în tribune la finala Mondialului, dacă naţionala pregătită de Didier Deschamps se va califica în ultimul act al competiţiei.
Emmanuel Macron este cunoscut ca un mare iubitor al fotbalului. Şeful statului francez are o relaţie excelentă cu căpitanul Franţei, Kylian Mbappe (27 de ani). Macron a avut un cuvânt de spus în decizia lui Mbappe de a rămâne la PSG, cu un an înainte ca atacantul să se transfere la Real Madrid. Real îl dorea foarte tare pe Mbappe şi atunci. Implicarea lui Macron, având în vedere relaţia de prietenie cu Mbappe, a contat pentru superstarul francez. Macron l-a invitat în februarie 2024 pe Kylian Mbappe la un dineu organizat la palatul Elysee.
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