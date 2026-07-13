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Juan Bauza rămâne liber de contract! Anunțul momentului pentru Gigi Becali: „Nu poți să ții un jucător pe o societate”

Daniel Işvanca Publicat: 13 iulie 2026, 19:06

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Juan Bauza rămâne liber de contract! Anunțul momentului pentru Gigi Becali: Nu poți să ții un jucător pe o societate”

Juan Bauza / Sportpictures

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Juan Bauza a revenit în România după împrumutul la Atletico Nacional, însă fotbalistul are parte de vești bune, după ce formația patronată de Adrian Mititelu a fost exclusă din toate competițiile organizate de FRF.

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Emilian Hulubei, președintele Asociației Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori din România, a confirmat că argentinianul s-ar putea despărți de gruparea din Bănie, printr-o simplă acțiune.

Juan Bauza poate rămâne liber de contract. Ce acțiuni trebuie să facă

Juan Bauza are șansa de a-și relansa cariera de fotbalist la 30 de ani. Revenit după împrumutul la Atletico Nacional, acesta ar putea rămâne foarte ușor liber de contract, dacă pur și simplu ar depune o notificare la Federația Română de Fotbal în vederea rezilierii.

Anunțul a fost făcut chiar de președintele Asociației Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori din România. Gigi Becali a fost interesat în trecut de transferul lui Bauza.

„Juan Bauza nu mai poate fi legat de FCU Craiova, din momentul în care echipa nu s-a mai înscris în nicio competiție. Societatea există, dar nu poți să ții un jucător pe o societate.

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Dacă nu îi asiguri competiție, el poate depune memoriu, să devină liber de contract și se poate legitima la orice club fără nicio problemă. În străinătate nici nu mai are nevoie de memoriu, pleacă pur și simplu.

El poate să își denunțe unilateral contractul printr-o singură notificare către club și atunci pleacă în străinătate fără niciun fel de problemă. În România, se face un memoriu la Federație prin care se constată că echipa nu are cum să îi ofere competiție, și atunci devine liber de contract, conform regulamentului”, a declarat Emilian Hulubei, potrivit gsp.ro.

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