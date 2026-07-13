Juan Bauza rămâne liber de contract! Anunțul momentului pentru Gigi Becali: „Nu poți să ții un jucător pe o societate”

Juan Bauza a revenit în România după împrumutul la Atletico Nacional, însă fotbalistul are parte de vești bune, după ce formația patronată de Adrian Mititelu a fost exclusă din toate competițiile organizate de FRF.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Emilian Hulubei, președintele Asociației Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori din România, a confirmat că argentinianul s-ar putea despărți de gruparea din Bănie, printr-o simplă acțiune.

Juan Bauza poate rămâne liber de contract. Ce acțiuni trebuie să facă

Juan Bauza are șansa de a-și relansa cariera de fotbalist la 30 de ani. Revenit după împrumutul la Atletico Nacional, acesta ar putea rămâne foarte ușor liber de contract, dacă pur și simplu ar depune o notificare la Federația Română de Fotbal în vederea rezilierii.

Anunțul a fost făcut chiar de președintele Asociației Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori din România. Gigi Becali a fost interesat în trecut de transferul lui Bauza.

„Juan Bauza nu mai poate fi legat de FCU Craiova, din momentul în care echipa nu s-a mai înscris în nicio competiție. Societatea există, dar nu poți să ții un jucător pe o societate.