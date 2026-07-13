Argentina, cerinţă specială la FIFA înaintea confruntării cu Anglia de la Mondial. Ce surperstiţie au sud-americanii

Argentina a avut o cerinţă specială la FIFA, înaintea confruntării cu Anglia din semifinalele Campionatului Mondial. Partida “de foc” se va disputa miercuri, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Cu două zile înaintea meciului, Argentina a înaintat o cerere către FIFA privind echipamentul din meciul cu Anglia. Forul internaţional le-a aprobat imediat cererea sud-americanilor.
Argentina, cerinţă specială la FIFA înaintea confruntării cu Anglia de la Mondial
Jucătorii Argentinei vor evolua în albastru închis împotriva Angliei, notează mirror.co.uk. Lionel Messi şi ceilalţi sud-americani vor purta echipamentul de “deplasare” în duelul din semifinalele Campionatului Mondial.
Britanicii, care citează presa din Argentina, susţin că “pumele” au ţinut cont şi de o superstiţie în alegerea echipamentului pentru duelul cu Anglia. Tot în albastru închis au evoluat sud-americanii şi la victoria istorică cu Anglia de la Mondialul din 1986, meci în care Diego Maradona a marcat o “dublă”.
În 1998, în meciul marcat de eliminarea lui David Beckham la Mondial, argentinienii au purtat de asemenea echipamentul albastru închis, care le-a purtat noroc. Cel obişnuit, cu alb şi albastru deschis, a fost purtat la duelul din 2002, din grupe, când au fost învinşi de englezi cu scorul de 0-1 şi au ratat calificarea în optimile turneului final.
La actualul Mondial, jucătorii Argentinei au purtat o singură dată echipamentul albastru închis, la duelul cu Iordania din ultima etapă a grupelor, câştigat cu scorul de 3-1.
De cealaltă parte, elevii lui Thomas Tuchel vor evolua în alb contra Argentinei. Echipamentul a fost folosit de englezi în majoritatea duelurilor de la acest Campionat Mondial. Ei au evoluat în roşu tot în ultimul meci din grupă, cu Panama.
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