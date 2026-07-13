“E cel mai bun din România”. Lovitura dată de Gigi Becali la FCSB, pentru noul sezon

Dumitru Dragomir s-a declarat convins că Gigi Becali a dat o lovitură uriaşă la FCSB pentru noul sezon. Fostul şef de la LPF l-a descris pe Eddy Gnahore ca fiind cel mai bun mijlocaş din Liga 1.
Mijlocaşul s-a despărţit de Dinamo şi s-a înţeles cu FCSB, în această vară. Gnahore urmează să fie prezentat oficial la formaţia roş-albastră.
Lovitura dată de Gigi Becali la FCSB, pentru noul sezon: Eddy Gnahore
Dumitru Dragomir a transmis FCSB avea nevoie de un mijlocaş precum Eddy Gnahore, ţinând cont şi de plecarea lui Darius Olaru. Fostul şef de la LPF este de părere că francezul este peste Adrian Şut, fostul căpitan al roş-albaştrilor, plecat de la echipă în iarnă.
“Gnahore este cel mai bun din România”. (n.r. Este lovitură pentru FCSB faptul că l-au luat pe Eddy Gnahore?) De așa ceva aveau nevoie. Este o lovitură. Au luat fix ce aveau nevoie, pentru că nimeni nu juca acolo rolul care trebuie.
Juca acolo Șut în trecut. Gnahore mi se pare peste Șut. Este cel mai bun mijlocaș defensiv din țară. Peste Șut, peste Lixandru. O foarte mare lovitură a dat Gigi Becali”, a declarat Dumitru Dragomir, conform fanatik.ro.
De asemenea, Dumitru Dragomir a mai declarat că în cazul în care l-ar fi transferat şi pe Kennedy Boateng, FCSB nu ar mai fi avut emoţii în lupta la titlu din sezonul viitor. Fundaşul a ales să nu mai continue în Liga 1, după despărţirea de Dinamo.
“Dacă Gigi Becali îl lua și pe Kennedy Boateng, FCSB lua titlul. Fac pariu pe orice. FCSB de cei doi jucători avea nevoie. Că în rest are o structură de echipă, are și mai mulți tineri”, a mai spus Dumitru Dragomir.
Eddy Gnahore a semnat cu FCSB
Mijlocaşul francez, care era liber de contract după despărţirea de Dinamo, a semnat contractul. Va avea un salariu de 25.000 de euro pe lună la roş-albaştri.
“(n.r. A semnat Gnahore, e rezolvat?) Da. Da. Nu are defecte ascunse. A luat banii pe care îi ia. I-am dat aproape dublu față de Dinamo. I-am dat 25.000 de euro pe lună. O să-i dăm primă de Conference League, dacă ne calificăm.
A negociat cu MM. A vrut 25.000-50.000 la prima de Conference League. E un jucător pe care îl știm. El ghidona tot Dinamo la mijloc. De ce să nu paștem iarba pe care o cunoaștem? Știm sigur că ăsta e bun. Atunci, i-am spus lui Mihai: ‘Ia vezi dacă a semnat Gnahore’. Și nu semnase. El nici n-avea impresar ca să mai stai… L-am luat și gata!”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.
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