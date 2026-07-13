“E cel mai bun din România”. Lovitura dată de Gigi Becali la FCSB, pentru noul sezon

Dumitru Dragomir s-a declarat convins că Gigi Becali a dat o lovitură uriaşă la FCSB pentru noul sezon. Fostul şef de la LPF l-a descris pe Eddy Gnahore ca fiind cel mai bun mijlocaş din Liga 1.

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Mijlocaşul s-a despărţit de Dinamo şi s-a înţeles cu FCSB, în această vară. Gnahore urmează să fie prezentat oficial la formaţia roş-albastră.

Lovitura dată de Gigi Becali la FCSB, pentru noul sezon: Eddy Gnahore

Dumitru Dragomir a transmis FCSB avea nevoie de un mijlocaş precum Eddy Gnahore, ţinând cont şi de plecarea lui Darius Olaru. Fostul şef de la LPF este de părere că francezul este peste Adrian Şut, fostul căpitan al roş-albaştrilor, plecat de la echipă în iarnă.

“Gnahore este cel mai bun din România”. (n.r. Este lovitură pentru FCSB faptul că l-au luat pe Eddy Gnahore?) De așa ceva aveau nevoie. Este o lovitură. Au luat fix ce aveau nevoie, pentru că nimeni nu juca acolo rolul care trebuie.

Juca acolo Șut în trecut. Gnahore mi se pare peste Șut. Este cel mai bun mijlocaș defensiv din țară. Peste Șut, peste Lixandru. O foarte mare lovitură a dat Gigi Becali”, a declarat Dumitru Dragomir, conform fanatik.ro.