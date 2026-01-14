Costel Gâlcă a fost criticat de fostul său secund: "Păstreaz-o pentru tine, nu o spui" - Antena Sport

Închide meniul
Costel Gâlcă a fost criticat de fostul său secund: "Păstreaz-o pentru tine, nu o spui"

Costel Gâlcă a fost criticat de fostul său secund: "Păstreaz-o pentru tine, nu o spui"

Costel Gâlcă a fost criticat de fostul său secund: “Păstreaz-o pentru tine, nu o spui”

Alex Masgras Publicat: 14 ianuarie 2026, 17:58

Costel Gâlcă a fost criticat de fostul său secund: Păstreaz-o pentru tine, nu o spui

Costel Gâlcă, într-o conferinţă de presă / Sport Pictures

Costel Gâlcă a dat startul unor discuţii după declaraţiile date în această perioadă de mercato. Antrenorul celor de la Rapid a avut un mesaj clar pentru conducere încă din luna decembrie, înainte de întreruperea campionatului, spunând că are nevoie de calitate, nu de cantitate.

Până acum, Rapid a adus un singur jucător. Este vorba despre Daniel Paraschiv, fostul jucător de la Hermannstadt, care a revenit în România după aventura din Spania.

Costel Gâlcă, mustrat de Nicolae Dică: “Nu ieşi public cu asta”

Venirea lui Daniel Paraschiv nu este însă suficientă, iar Costel Gâlcă nu s-a ferit să spună acest lucru. Recent, el a anunţat că mai aşteaptă să mai vină şi alţi jucători.

Nicolae Dică, fostul secund al lui Costel Gâlcă la FCSB, este de părere că actualul antrenor de la Rapid greşeşte atunci când dă aceste declaraţii:

“Nu a fost o declarație inspirată, din punctul meu de vedere. OK, o știi, dar păstreaz-o pentru tine, nu o spui. Vorbești cu conducerea că ai nevoie de 2–3 jucători pe pozițiile X, Y, Z. Nu ieși în public cu asta, pentru că acum tu trebuie să le ceri jucătorilor să câștige meciurile și titlul, Rapid chiar are o șansă mare la titlu. Deși ei spun că țintesc locurile 1-3, Rapid vrea titlul.

Dar asta e, se mai întâmplă, e presiune, ești trist uneori, dezamăgit, și mai scapi unele lucruri în declarații. Putea să spună că mai are nevoie de jucători, nu că nu poate câștiga titlul cu lotul actual. S-o fi cosmetizat altfel, s-o fi dat altfel. Ieșea mult mai bine”, a declarat Nicolae Dică, potrivit gsp.ro.

Primul meci oficial pentru Rapid va avea loc pe Giuleşti. Sâmbătă, echipa lui Costel Gâlcă va primi vizita celor de la Metaloglobus. După 21 de etape, Rapid este pe locul 2 în Liga 1, cu 39 de puncte, la un singur punct în spatele liderului Universitatea Craiova.

