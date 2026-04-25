Costel Gâlcă a răbufnit şi a taxat jucătorii şi transferurile, înainte de Dinamo – Rapid: “De ce au început acum?”

Costel Gâlcă a susţinut conferinţa de presă, înaintea derby-ului dintre Dinamo şi Rapid, din etapa a şasea a play-off-ului. Antrenorul giuleştenilor a răbufnit atunci când a fost întrebat despre nemulţumirile jucătorilor săi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gâlcă nu înţelege de ce unii jucători s-au revoltat în această perioadă a sezonului şi nu au făcut-o şi pe parcurs. Acesta le-a cerut elevilor săi să-l anunţe atunci când nu pot da totul într-un meci, pentru Rapid.

Costel Gâlcă a răbufnit înainte de Dinamo – Rapid

“(N.r. De la ce au apărut nemulţumirile) Nemulţumiri în vestiar sunt în permanenţă, dar le spun jucătorilor că trebuie să-mi demonstreze în teren că am greşit. Luaţi orice echipă, tot sunt unii nemulţumiţi că nu joacă. Nemulţumiri…întrebaţi-i pe ei, cei care s-au plâns, e important să ştim de ce până acum nu şi acum încep. Trebuie să ne asumăm, ăla care e mai important, liderul, după fiecare pe partea lui. Dacă noi intrăm în teren şi călcăm terenul, ştiu că eu nu pot să dau în acel meci, mai bine zici, te duci la antrenor şi spui că nu înţelegi asta sau asta”, a declarat Costel Gâlcă, la conferinţa de presă, înainte de Dinamo – Rapid.

De asemenea, Costel Gâlcă a oferit declaraţii şi despre Alexandru Dobre, jucător “pedepsit” şi lăsat pe bancă la meciul trecut, cu Universitatea Craiova. Antrenorul a vorbit şi despre transferurile realizate de Rapid, pe parcursul sezonului, fiind nemulţumit de faptul că nu a putut aduce jucătorii doriţi.

“(N.r. Cum e relaţia cu Dobre?) A intrat, e jucător. Ce să-mi demonstreze? E căpitan, el trebuie să demonstreze că poate juca, e jucător profesionist, nu am ce să-i reproşez din acest punct de vedere. E normal, într-un campionat e stres, e presiune, mai sunt momente când refulează. Aşa suntem, suntem diferiţi.