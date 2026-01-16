Costel Gâlcă nu se dezminte! Mesajul categoric pentru conducerea Rapidului: "Aşteptăm în continuare" - Antena Sport

Închide meniul
Costel Gâlcă nu se dezminte! Mesajul categoric pentru conducerea Rapidului: “Aşteptăm în continuare”

Alex Masgras Publicat: 16 ianuarie 2026, 15:54

Costel Gâlcă, în timpul unei conferinţe de presă / Antena Sport

Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, nu a ţinut cont de criticile venite în ultima perioadă şi şi-a menţinut discursul. Tehnicianul de 53 de ani a vorbit la conferinţa de presă dinaintea meciului cu Metaloglobus, primul oficial din 2026, că aşteaptă în continuare mai multe transferuri.

Până în acest moment, la Rapid au venit Daniel Paraschiv, de la Real Oviedo, sub formă de împrumut, şi Robert Sălceanu, transferat definitiv de giuleşteni.

Costel Gâlcă aşteaptă în continuare transferuri la Rapid: “Sunt multe lucruri de pus la punct”

“Au venit jucători și vor mai veni. Normal că ne doream dubluri pe unele posturi. Așteptăm în continuare până se va încheia perioada de transferuri. Cu siguranță ne dorim jucători cu alte calități la mijlocul terenului și o să vină. Poate să fie și decar, și optar.

Vor mai veni jucători și vor ajuta foarte mult echipa. Vom arăta altfel, vom aduce jucători cu o tehnică mai bună, putere mai mare, tehnică individuală care poate decide meciuri. Cu ajutorul lor o să avem și noi șansele noastre pentru cupele europene.

Sunt multe lucruri de pus la punct, ne-am fi dorit ca transferurile dorite să vină mai repede, dar nu e totul așa ușor”, a declarat Costel Gâlcă, la conferinţa de presă.

După 21 de etape, Rapid se află pe locul 2 în Liga 1, la un punct în spatele liderului Universitatea Craiova. Giuleştenii nu au încheiat deloc bine anul 2025, cu un egal şi două înfrângeri.

