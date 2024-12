Costel Gâlcă, prima reacție după Universitatea Craiova - Sepsi 2-1! Ce a spus despre prestația jucătorilor săi - Antena Sport

Costel Gâlcă este antrenorul Universității Craiova / Profimedia Antrenorul de la Universitatea Craiova, Costel Gâlcă, a oferit prima reacție după victoria cu scorul de 2-1, de la meciul cu Sepsi. Acesta a vorbit despre prestația elevilor săi la interviul de la finalul partidei și a tras primele concluzii. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Oltenii lui Gâlcă au făcut un pas important în lupta pentru podium, după victoria din etapa cu numărul 20. Universitatea Craiova a ajuns pe locul 4 în Liga 1, în urma acestui succes. Ce a spus Costel Gâlcă după Universitatea Craiova – Sepsi 2-1 Costel Gâlcă s-a declarat mulțimit de atitudinea arătată de jucătorii săi în teren, însă și-a criticat apărarea pentru faza care a dus la golul marcat de Sepsi. De asemenea, Gâlcă a vorbit și despre duelul cu FCSB, din Cupa României și a spus că oltenii au nevoie de o victorie în fața campioanei. „Golul pe care ni l-au dat a fost după o diagonală, nu îl anunța nimic, timing-ul lui Maldonado, Mora nu a strâns cum trebuie… am luat gol. Parcă ne-a fost teamă să mai ținem de minge, să căutăm spații, au venit multe pase greșite. Reclamă

Dar am avut o atitudine foarte bună, a doua repriză am fost mai bine, am putut să și marcăm, am avut și ocazii de 3-1. Am fost destul de bine, nu a fost o a doua parte foarte bună, dar am avut atitudine.

Trebuie să câștigăm (n.r. cu FCSB, în Cupa României) ca să avem opțiuni să ne calificăm, da trebuie să facem un meci mult mai bun”, a spus Costel Gâlcă, la digisport.ro.

Nicuşor Bancu ştie că Universitatea Craiova are neapărat nevoie de victorie la meciul cu FCSB din Cupă

Nicuşor Bancu s-a arătat foarte fericit după victoria Universităţii Craiova, în condiţiile în care oltenii au suferit cu Sepsi.

„(n.r: Cum a fost?) A fost o partidă foarte grea, dar victoriile se obţin şi cu muncă, cu sudoare. Ne-am apărat cu toţii. Am primit acel gol, dar se mai întâmplă. O victorie grea, dar meritată. Ştiam că este o echipă bună, nu mai pierduse de câteva etape. Mă bucur că am intrat pe loc de play-off. Începând de astăzi să legăm cât mai multe victorii. (n.r: despre meciul din Cupă cu FCSB) Vom trata serios şi acea partidă. Mergem să câştigăm, altă variantă nu avem. Depindem şi de celelalte rezultate. (n.r: Ţi-a mulţumit Baiaram?) Da, dar e mai mult meritul lui, l-am felicitat. (n.r: Se aude muzică din vestiar. A fost presiune?) Cu siguranţă. La 1-0 am încercat să ţinem de rezultat, nu ne-a ieşit. La 2-1 am încercat să controlăm jocul, nu prea ne-a ieşit. (n.r.: despre grupa României) Dacă nu tratezi serios, te poate bate oricine. Trebuie să tratăm serios şi avem o şansă mare la calificare.

(n.r: despre Austria şi Bosnia) Nu sunt doi coloşi, puteam să picăm cu echipe mai puternice. Avem o şansă bună”, a spus Nicuşor Bancu.

