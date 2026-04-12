Home | Fotbal | Liga 1 | Costel Gâlcă știe cum se poate impune cu FC Argeș: “O să avem ocazii”

Radu Constantin Publicat: 12 aprilie 2026, 16:23

Comentarii
Costel Gâlcă a spus ce așteptări are de la meciul cu FC Argeș, care va avea loc luni, de la 18.30. La acest meci, tehnicianul nu se va putea baza pe trei jucători accidentați: Cătălin Vulturar, Leo Bolgado și Gabi Gheorghe.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“O echipă harnică și bine organizată.”, așa o caracterizează Gâlcă pe FC Argeș. Rapidistul crede însă că prima șansă le aparține: “Suntem mult mai bine, prima zi și a doua zi am fost puțin mai căzuți așa… E important să le aducem bucurie copiilor și celor care sunt prezenți în tribună. Lasă multe spații, dacă știm să le atragem, să le jucăm, o să avem ocazii și putem să marcăm goluri”, a spus Costel Gâlcă legat de meciul de mâine.

Antrenorul a lăsat liber la mâncare de Paște și jucătorii nu au avut restricții:
“Mâncăm toți, nu sunt.. nu sunt restricționist în dietă, mănânc de toate și o fac cu plăcere…”

El a avut un mesaj și legat de Mircea Lucescu, care s-a stins de curând.

“Mi-aș dori ca oameni pe care-i avem și în sport și în viața noastră, s-i apreciem mai mult. Dânsul trebuia mult mai mult apreciat”, a concluzionat rapidistul.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Vezi rezultatele

Citește și:
Turiști neechipați, salvați din Piatra Craiului: au stat pe burtă ca să nu alunece pe gheață
Observator
Turiști neechipați, salvați din Piatra Craiului: au stat pe burtă ca să nu alunece pe gheață
Stadionul celebru din Europa unde fanii pot lucra ”de acasă” în timp ce urmăresc meciuri: ”Cel mai bun home office din țară”
Fanatik.ro
Stadionul celebru din Europa unde fanii pot lucra ”de acasă” în timp ce urmăresc meciuri: ”Cel mai bun home office din țară”
19:30

CFR Cluj – Dinamo LIVE TEXT (21:00). “Câinii” vor să scape de ultimul loc. Echipele de start
19:26

Real Madrid îi distruge planul Barcelonei. Unul dintre cei mai curtați jucători nu poate ajunge lângă Yamal
19:25

A distrus echipa lui Andrei Rațiu și a scris istorie în La Liga! L-a depășit pe legendarul Samuel Eto’o
18:59

Sorana Cîrstea, campioană la dublu la Linz! Prestație de excepție alături de Shuai Zhang
18:43

Scenariu de urgență pregătit de FIFA: șansă pentru Italia la Mondial. De ce România nu e luată în calcul
18:40

Jannik Sinner, campion la Monte Carlo! Italianul l-a învins pe Carlos Alcaraz și revine pe locul 1 ATP
Vezi toate știrile
1 Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland 2 Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu 3 O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină 4 Gigi Becali l-a avertizat pe Mirel Rădoi, după FCSB – Oţelul 4-0: “Chiar dacă mă cert cu el, nu îl las”. Ce jucător a criticat 5 Gigi Becali, contrazis în direct de Mihai Pintilii, după FCSB – Oţelul 4-0: “Zi adevărul! Vă e ruşine să ziceţi” 6 Farul i-a găsit înlocuitor lui Ianis Zicu! Componentul Generației de Aur, marele favorit
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Gestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat faniiGestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat fanii