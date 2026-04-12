Costel Gâlcă știe cum se poate impune cu FC Argeș: “O să avem ocazii”

Costel Gâlcă a spus ce așteptări are de la meciul cu FC Argeș, care va avea loc luni, de la 18.30. La acest meci, tehnicianul nu se va putea baza pe trei jucători accidentați: Cătălin Vulturar, Leo Bolgado și Gabi Gheorghe.

“O echipă harnică și bine organizată.”, așa o caracterizează Gâlcă pe FC Argeș. Rapidistul crede însă că prima șansă le aparține: “Suntem mult mai bine, prima zi și a doua zi am fost puțin mai căzuți așa… E important să le aducem bucurie copiilor și celor care sunt prezenți în tribună. Lasă multe spații, dacă știm să le atragem, să le jucăm, o să avem ocazii și putem să marcăm goluri”, a spus Costel Gâlcă legat de meciul de mâine.

Antrenorul a lăsat liber la mâncare de Paște și jucătorii nu au avut restricții:

“Mâncăm toți, nu sunt.. nu sunt restricționist în dietă, mănânc de toate și o fac cu plăcere…”

El a avut un mesaj și legat de Mircea Lucescu, care s-a stins de curând.

“Mi-aș dori ca oameni pe care-i avem și în sport și în viața noastră, s-i apreciem mai mult. Dânsul trebuia mult mai mult apreciat”, a concluzionat rapidistul.