Andrei Nicolae Publicat: 30 mai 2026, 9:50

Octavian Popescu nu s-a abținut! Mesaj ironic pentru suporterii lui Dinamo după victoria de la baraj: Miaw

Octavian Popescu, după victoria FCSB-ului cu Dinamo / Sport Pictures

Octavian Popescu a fost extrem de activ pe rețelele sociale după ce FCSB a învins-o pe Dinamo și s-a calificat în preliminariile de Conference League. Jucătorul de 23 de ani a surprins bucuria din vestiar a colegilor săi și nu a ezitat să ironizeze un grup de suporter al alb-roșiilor.

FCSB și-a salvat sezonul slab și s-a calificat în preliminariile Conference League, după ce a învins-o pe marea rivală, Dinamo, într-un baraj disputat pe Arcul de Triumf. După 120 de minute, roș-albaștrii s-au impus cu scorul de 2-1, golul victoriei fiind marcat de Ofri Arad, fotbalistul venit în această iarnă de la Kairat Almaty.

Octavian Popescu și postările publicate pe social media după victoria din derby cu Dinamo

După meci, s-a declanșat nebunia în rândul celor de la FCSB, care s-au bucurat în primă fază alături de suporteri pe teren, după care s-au mutat în vestiar. Acolo, unul dintre jucătorii care au filmat a fost Octavian Popescu, cel care a i-a calificat pe roș-albaștri în finala barajului cu golul din partida cu FC Botoșani, încheiată 4-3.

Pe videoclipul postat de extrema FCSB-ului pe contul său de Instagram, la secțiunea “stories”, se observă cum jucătorii sărbătoresc pe o manea cunoscută, ale cărei versuri sună astfel: “Așa sunt zilele mele / Una bună, zece rele“.

Pe lângă filmarea cu bucuria din vestiar, Tavi Popescu a ironizat un grup de suporteri ai lui Dinamo, DDB Italia, care în trecut l-au “înțepat” pe jucătorul de 23 de ani. “DDB Italia, miaw“, a fost mesajul scurt al elevului lui Marius Baciu. La puțin timp după, Popescu a mai publicat un “story” în care a scris din nou “Miaw“, fără să mai numească numele grupului de fani alb-roșii.

Mesajul postat de Octavian Popescu / Instagram Stories @octavianpopescu7
FCSB va fi cap de serie în toate tururile preliminare, dar și în play-off-ul pentru calificarea în grupa de Conference League, astfel că va avea parte de adversari în mare parte accesibili. Roș-albaștrii își încep parcursul cu turul 2 preliminar, care va avea loc pe 23 iulie și 30 iulie. Adversara din această fază a competiţiei o va afla pe 17 iunie, atunci când va avea loc tragerea la sorţi.

