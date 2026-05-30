„Am luat 10 milioane” Becali exultă după calificarea în Conference, dar poate avea ghinion teribil! Cine îi poate ieși în cale

FCSB a reușit să câștige barajul pentru calificarea în Conference League și va juca în viitoarea ediție a cupelor europene!
Această calificare îi oferă două motive de bucurie patronului de la FCSB, Gigi Becali. Nu doar pentru partea financiară, ci și pentru că un parcurs lung în competiție ar întări statutul de cap de serie pentru FCSB și în viitoarele ediții.
Adversari de evitat pentru FCSB
Pentru calificarea în grupele UEFA Conference League, FCSB și-ar asigura 3,7 milioane de euro, doar din premiile acordate de UEFA. Becali spune că suma e chiar mai mare.
„Noi am luat 10 milioane de euro acum, pe puțin. Vom fi capi de serie în play-off, vom face coeficient mare, pentru că e mai ușor Conference decât Champions. Mă gândeam eu că o să mai zic parola lui Borcea anul ăsta? «Lăsați-ne să ne pregătim de Liga Campionilor». Zic pentru la anul. Acum facem coeficient, era jale mare dacă pierdeam un an de coeficient” a spus Gigi Becali după victoria cu Dinamo.
Cu un coeficient de 25.500, FCSB este sigură de statutul de cap de serie în Conference League în fiecare tur. Însă misiunea nu va fi atât de ușoară precum spune patronul echipei. Un ghinion la tragerea la sorți poate face misiunea FCSB-ului să fie chiar dificilă. Printre acestea sunt și echipe care ar putea veni din preliminariile Europa League și Champions League, acolo unde nu ar fi cap de serie.
Cei mai grei posibili adversari pentru FCSB în turul 2
- Neftchi Baku (Azerbaidjan)
- Vikingur (Islanda)
- IFK Goteborg (Suedia)
- Beitar Ierusalim (Israel)
- Vojvodina Novi Sad (Serbia)
- BATE Borisov (Belarus)
- Hapoel Tel-Aviv (Israel)
- Debrecen (Ungaria)
- FK Sarajevo (Bosnia și Herțegovina)
- Dinamo Tbilisi (Georgia)
- Alashkert (Armenia)
Tragerea la sorți pentru turul 2 preliminar Conference League are loc pe data de 17 iunie. Partidele se vor juca pe 23 iulie și 30 iulie.
Cei mai grei posibili adversari pentru FCSB în turul 3
- FC Noah (Armenia) (poate deveni cap de serie)
- Spartak Trnava (Slovacia)
- Hajduk Split (Croația)
- Austria Viena (Austria)
- FC Nordsjaelland (Danemarca)
- Apollon Limassol (Cipru)
- Dinamo Minsk (Belarus)
- TSKA Sofia (Bulgaria)
Tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar Conference League are loc pe data de 20 iulie. Partidele se vor juca pe 6 august și 13 august.
Cei mai grei posibili adversari pentru FCSB în playoff
- FC Lugano (Elveția)
- AEK Larnaca (Cipru)
- Șerif Tiraspol (Republica Moldova)
- Getafe (Spania)
- NK Rijeka (Croația)
- Dynamo Kiev (Ucraina)
- Twente (Țările de Jos)
- FK Astana (Kazahstan)
- Zalgiris (Lituania)
- Hearts (Scoția)
Tragerea la sorți pentru play-off Conference League are loc pe data de 3 august. Partidele se vor juca pe 20 august și 27 august.
- Mesajul lui Răzvan Lucescu după revenirea lui Pancu la Rapid: „Ăsta e visul lui!” Ce spune despre Hagi la națională
- “I-a fugit creierul, acum îi fugea și fața”. Dănuț Lupu, derapaj la adresa lui Octavian Popescu după Dinamo – FCSB
- “El e prost?”. Gigi Becali i-a decis viitorul lui Florin Tănase după barajul cu Dinamo: “Ia un milion”
- Octavian Popescu nu s-a abținut! Mesaj ironic pentru suporterii lui Dinamo după victoria de la baraj: “Miaw”
- Transfer pentru titlu în Liga 1! Au adus un jucător cu 6 meciuri în Champions League în ultimul sezon