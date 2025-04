Cristi Balaj a reacționat după atacul lui Mihai Stoica: "La Palat se aude una.." - Antena Sport

Mihai Stoica l-a atacat pe Cristi Balaj, după FCSB – CFR Cluj 3-2. Acum, președintele echipei din Gruia a venit cu o reacție, după declarația făcută de președintele consiliului de administrație de la echipa lui Gigi Becali.

După meci, Cristi Balaj a venit cu un mesaj dur despre jocul FCSB-ului, de la meciul de pe Arena Națională. Oficialul de la CFR Cluj a spus că jucătorii campioanei en-titre au adus o „ofensă la adresa fotbalului”, în a doua parte a duelului, fiind de părere că aceștia au fragmentat prea mult partida.

Cum a reacționat Cristi Balaj după atacul lui Mihai Stoica

După ce a auzit declarația lui Cristi Balaj, Mihai Stoica a ieșit la atac. „MM” a spus, la momentul respectiv, că oficialul de la CFR Cluj „spune prostii” și că FCSB a dominat partida de pe Arena Națională.

„Vorbim de la un meci la care era 3-0 pentru noi în minutul 65. Am citit ce a zis Balaj. Am jucat foarte slab, foarte slab (n.r. – ironic). Dacă noi am jucat foarte slab și era 3-0 pentru noi în minutul 65, cum a jucat echipa lui Balaj?

Spune atât de multe prostii încât îmi este greu să sintetizez. Nu văd cum au dominat ei meciul. Trebuie să ai ocazii. Noi am dominat Lyon, nu cum spune el. Portarul lor a fost în topul montajelor făcute de UEFA”, spunea Mihai Stoica, la primasport.ro.