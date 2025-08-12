Verdictul specialistului după ce Rapid a cerut penalty în meciul cu Oțelul: „Dacă nici el nu vede, atunci...” - Antena Sport

Închide meniul
Verdictul specialistului după ce Rapid a cerut penalty în meciul cu Oțelul: „Dacă nici el nu vede, atunci…”

Publicat: 12 august 2025, 9:27

Duel în Oțelul - Rapid 1-1/ Sport Pictures

A apărut verdictul specialistului, după ce Rapid a cerut penalty în meciul cu Oțelul, încheiat cu scorul de 1-1 în etapa a cincea a Ligii 1. Constantin Zotta consideră că giuleștenii au avut dreptate.  

În minutul 76, Rapid a cerut penalty după un presupus henț comis în careu de Zhelev, la șutul expediat de Hazrollaj. Pe reluări, se poate observa faptul că balonul atinge brațul fundașului de la Oțelul, însă după analiza din camera VAR, s-a decis să nu se acorde lovitură de pedeapsă pentru giuleșteni. 

Verdictul specialistului după ce Rapid a cerut penalty în meciul cu Oțelul 

Constantin Zotta a declarat că Rapid ar fi meritat să primească penalty în meciul de la Galați. El a subliniat că asistentul ar fi putut interveni, ținând cont că avea o vizibilitate mai bună asupra fazei. 

„Mi se pare penalty. Este mâna depărată de corp, o duce spre minge, se întrunesc toate criteriile pentru penalty. Nu eşti sigur 100%… ce vrei mai mult când desfaci mâna la nivelul ăsta şi duci mâna spre minge?  

Pun o întrebare. Mâna e într-o poziţie naturală? Răspunsul este evident. Loveşte mingea cu mâna şi este evident. Varianta cu n-a mers VAR-ul nu o putem discuta. 

Totuşi, arbitrul asistent vede bine. Păi, dacă el nu vede, atunci cine să vadă?”, a declarat Constantin Zotta, conform primasport.ro. 

Rapid a cerut penalty în meciul cu Oţelul
Rapid a cerut penalty în meciul cu Oţelul/ Captură Digi Sport

Costel Gâlcă a criticat arbitrajul şi şi-a făcut praf jucătorii 

Costel Gâlcă s-a arătat foarte supărat pe modul în care s-au prezentat jucătorii săi în prima repriză a meciului cu Oţelul. Gâlcă a admis că jocul Rapidului s-a schimbat în a doua repriză. Cu toate acestea, a transmis că îşi dorea foarte mult 3 puncte la Galaţi, cu care Rapid ar fi urcat pe primul loc în Liga 1, la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova. 

“(n.r: Mulţumit cu acest egal?) Am făcut o repriză foarte proastă, a fost şi meritul adversarului, au început foarte bine, au fost agresivi. Ştiam asta, le-am spus, am vorbit săptămâna asta cu ei că sunt foarte agresivi. 

Fructul supranumit "ginsengul românesc" care are beneficii uriaşe pentru sănătate. Un kilogram costă 35 de leiFructul supranumit "ginsengul românesc" care are beneficii uriaşe pentru sănătate. Un kilogram costă 35 de lei
(n.r. despre faza controversată) Din punctul meu de vedere, a fost penalty clar, dar arbitrii decid. 

Îmi doream 3 puncte. Vă spun sincer şi eram convins că o să luăm cele 3 puncte. E şi meritul adversarului, pentru că a făcut o primă repriză foarte bună. 

(n.r: Se vor schimba lucruri pentru meciul cu FCSB?) Vom vedea. Cu siguranţă că vor intra alţi jucători care pot să dea mai mult şi să le punem probleme celor de la FCSB. 

(n.r. Baroan nu a fost acel vârf percutant de la meciul cu Botoşani) Problema a fost că nici echipa nu a arătat bine în prima repriză. Nu am arătat deloc bine prima repriză. Şi nu pot să îmi explic pentru că am început foarte bine meciurile în general. Prima repriză a fost foarte proastă”, a declarat Costel Gâlcă, pentru digisport.ro, după Oţelul – Rapid 1-1. 

