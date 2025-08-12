Verdictul specialistului după ce Rapid a cerut penalty în meciul cu Oțelul: „Dacă nici el nu vede, atunci...” - Antena Sport

A apărut verdictul specialistului, după ce Rapid a cerut penalty în meciul cu Oțelul, încheiat cu scorul de 1-1 în etapa a cincea a Ligii 1. Constantin Zotta consideră că giuleștenii au avut dreptate.

În minutul 76, Rapid a cerut penalty după un presupus henț comis în careu de Zhelev, la șutul expediat de Hazrollaj. Pe reluări, se poate observa faptul că balonul atinge brațul fundașului de la Oțelul, însă după analiza din camera VAR, s-a decis să nu se acorde lovitură de pedeapsă pentru giuleșteni.

Verdictul specialistului după ce Rapid a cerut penalty în meciul cu Oțelul

Constantin Zotta a declarat că Rapid ar fi meritat să primească penalty în meciul de la Galați. El a subliniat că asistentul ar fi putut interveni, ținând cont că avea o vizibilitate mai bună asupra fazei.

„Mi se pare penalty. Este mâna depărată de corp, o duce spre minge, se întrunesc toate criteriile pentru penalty. Nu eşti sigur 100%… ce vrei mai mult când desfaci mâna la nivelul ăsta şi duci mâna spre minge?

Pun o întrebare. Mâna e într-o poziţie naturală? Răspunsul este evident. Loveşte mingea cu mâna şi este evident. Varianta cu n-a mers VAR-ul nu o putem discuta.