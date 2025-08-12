Oficialul din Liga 1 care îl susține pe Gigi Becali în „războiul” cu Dan Șucu: „E o schimbare de bun simț” - Antena Sport

Închide meniul
Oficialul din Liga 1 care îl susține pe Gigi Becali în „războiul” cu Dan Șucu: „E o schimbare de bun simț”

Publicat: 12 august 2025, 8:57

Gigi Becali / AntenaSport

Oficialul din Liga 1 care îl susține pe Gigi Becali în „războiul” cu Dan Șucu este Radu Constantea. Președintele celor de la U Cluj este de acord cu schimbarea legii de la LPF. 

Concret, după ce Gigi Becali nu l-a putut trece inițial pe Malcom Edjouma pe lista de Liga 1, oficialii Ligii au decis să schimbe regula pentru ca francezul să poată fi înregistrat. Conform vechii prevederi, campioana ar fi trebuit să-i facă un alt contract mijlocașului, dat fiind faptul că începuse deja campionatul atunci când el nu a fost trecut pe prima listă trimisă către LPF. 

În acest context, Dan Șucu a răbufnit și s-a plâns de faptul că schimbarea regulii s-a produs în plin campionat, fără acordul celorlalte echipe. Acționarul de la Rapid a avut un mesaj dur și i-a cerut chiar demisia lui Gino Iorgulescu, președintele LPF. 

Totuși, Radu Constantea consideră că schimbarea efectuată în regulamentul LPF este una bună pentru celelalte formații din Liga 1. Președintele clujenilor a numit-o ca fiind o modificare „de bun simț”, pentru a se evita rezilieri de contracte.  

„Dacă ne uităm pe prevederile care erau în vechiul regulament mi se pare oportună această schimbare. Era o aberație această prevedere. Fără să mă uit dacă avantajează sau nu pe cineva, mă uit strict la clubul nostru. Cred că este o schimbare de bun simț, pentru că altfel se făceau tot felul de rezilieri. Nu fac o analiză, spun doar ce părere am despre asta”, a declarat Radu Constantea, conform digisport.ro. 

Ilie Dumitrescu a răbufnit şi a intervenit în scandalul dintre Becali, Şucu şi Rotaru 

Ilie Dumitrescu a vorbit despre scandalul momentului din Liga 1. Dan Şucu şi Mihai Rotaru au început un adevărat război al declaraţiilor contra lui Gigi Becali şi Gino Iorgulescu. Replicile patronului de la FCSB şi preşedintelui LPF nu au întârziat să apară. 

Fostul internaţional român este dezamăgit de modul în care vorbesc persoanele implicate şi cere mai mult respect atunci când este vorba despre discuţii în contradictoriu. 

“Vorbim de personalități, de oameni care au reușit în afaceri, care conduc destinele unor cluburi de fotbal. Nu e ok cu mesaje de genul ăsta. 

A început Gigi. Nu știu, mai mult respect între părți. Nu poți să intri și să jignești pe toată lumea. Mă așteptam ca Dan Șucu, care a venit așa, ca un personaj, să nu intre niciodată în dialoguri de genul și să fie ceva diferit, special. 

(n.r. Deci ar trebui să nu răspundă la ce îi spune Gigi Becali?) Nu poți să nu răspunzi, dar cu mai mult respect. Și Gigi să aibă mai mult respect. Să se sune, să vorbească. Prea ușor să treci așa… Eu îi respect pe toți, Gigi, Șucu, Rotaru, Gino, dar nu poți să arunci așa…”, a declarat Ilie Dumitrescu, la digisport.ro. 

