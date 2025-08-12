Oficialul din Liga 1 care îl susține pe Gigi Becali în „războiul” cu Dan Șucu: „E o schimbare de bun simț” - Antena Sport

Oficialul din Liga 1 care îl susține pe Gigi Becali în „războiul” cu Dan Șucu este Radu Constantea. Președintele celor de la U Cluj este de acord cu schimbarea legii de la LPF.

Concret, după ce Gigi Becali nu l-a putut trece inițial pe Malcom Edjouma pe lista de Liga 1, oficialii Ligii au decis să schimbe regula pentru ca francezul să poată fi înregistrat. Conform vechii prevederi, campioana ar fi trebuit să-i facă un alt contract mijlocașului, dat fiind faptul că începuse deja campionatul atunci când el nu a fost trecut pe prima listă trimisă către LPF.

În acest context, Dan Șucu a răbufnit și s-a plâns de faptul că schimbarea regulii s-a produs în plin campionat, fără acordul celorlalte echipe. Acționarul de la Rapid a avut un mesaj dur și i-a cerut chiar demisia lui Gino Iorgulescu, președintele LPF.

Totuși, Radu Constantea consideră că schimbarea efectuată în regulamentul LPF este una bună pentru celelalte formații din Liga 1. Președintele clujenilor a numit-o ca fiind o modificare „de bun simț”, pentru a se evita rezilieri de contracte.

„Dacă ne uităm pe prevederile care erau în vechiul regulament mi se pare oportună această schimbare. Era o aberație această prevedere. Fără să mă uit dacă avantajează sau nu pe cineva, mă uit strict la clubul nostru. Cred că este o schimbare de bun simț, pentru că altfel se făceau tot felul de rezilieri. Nu fac o analiză, spun doar ce părere am despre asta”, a declarat Radu Constantea, conform digisport.ro.