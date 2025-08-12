Antrenorul lui Ianis Stoica a dat verdictul, după ce românul a debutat cu gol la Estrela Amadora: "Am vrut asta" - Antena Sport

Închide meniul
Antrenorul lui Ianis Stoica a dat verdictul, după ce românul a debutat cu gol la Estrela Amadora: “Am vrut asta”

Alex Masgras Publicat: 12 august 2025, 8:49

Antrenorul lui Ianis Stoica a dat verdictul, după ce românul a debutat cu gol la Estrela Amadora: Am vrut asta

Ianis Stoica, după ce a marcat la debutul în Liga Portugal, în Estoril - Estrela Amadora 1-1 / Profimedia

Ianis Stoica a avut parte de un debut perfect în Liga Portugal. Partida dintre Estoril şi Estrela Amadora, care a fost LIVE în AntenaPLAY, s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Stoica a ajuns la Estrela Amadora vara aceasta, fiind transferat de la FC Hermannstadt. În minutul 74 al partidei din deplasare cu Estoril, internaţionalul român a fost introdus pe teren, pentru ca un minut mai târziu să restabilească egalitatea.

Jose Faria, despre Ianis Stoica: “Este un copil, dar are mult potenţia şi multă caltiate”

În ciuda vârstei pe care o are Ianis Stoica, antrenorul Jose Faria are mare încredere în fotbalistul român şi consideră că acesta are mult potenţial şi multă calitate, motiv pentru care l-a introdus pe Stoica în repriza secundă a meciului cu Estoril:

“Da, nu-mi place să scot în evidență anumite persoane, dar în fotbal, în echipele mele, în grupurile mele, trebuie să simt o legătură.

Se vorbește mult despre familie în fotbal, dar trebuie să simt că jucătorii mei vorbesc aceeași limbă cu mine.

Ianis a sosit mai târziu decât ceilalți, deși era în formă bună. Am vrut să beneficiem de judecata și calitatea lui Ianis în repriza a doua. Acum, el este un copil, la 20 și ceva de ani, dar are mult potențial și multă calitate”, a declarat Jose Faria, potrivit maisfutebol.iol.pt.

Pentru Ianis Stoica şi Estrela Amadora urmează un adevărat meci de gală în etapa a doua din Liga Portugal. Pe terenul celor de la Estrela vine Benfica. Meciul se joacă sâmbătă, de la ora 22:30, LIVE în AntenaPLAY.

Ianis Stoica, debut de vis, cu gol, în Liga Portugal

Şi Ianis Stoica şi Rodrigo Pinho au fost introduşi pe teren în acelaşi minut de către antrenorul Luis Silva. Imediat după golul marcat de român, tehnicianul Estrelei l-a îmbrăţişat pe Ianis Stoica.

Pentru evoluţia lui din primul meci oficial pentru Estrela Amadora, Ianis Stoica a fost notat cu 7.4 de către site-ul de specialitate flashscore.ro şi cu 6.9 de către sofascore.ro.

Ianis Stoica (22 de ani) este cotat de către transfermarkt.com la 2 milioane de euro. Estrela Amadora i-a plătit 1.3 milioane de euro lui Hermannstadt pentru a-l aduce de la formaţia antrenată de Marius Măldărăşanu. Ianis Stoica a primit tricoul cu numărul 10 la Estrela Amadora.

