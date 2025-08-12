Antrenorul lui Ianis Stoica a dat verdictul, după ce românul a debutat cu gol la Estrela Amadora: "Am vrut asta" - Antena Sport

Ianis Stoica, după ce a marcat la debutul în Liga Portugal, în Estoril - Estrela Amadora 1-1 / Profimedia

Ianis Stoica a avut parte de un debut perfect în Liga Portugal. Partida dintre Estoril şi Estrela Amadora, care a fost LIVE în AntenaPLAY, s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Stoica a ajuns la Estrela Amadora vara aceasta, fiind transferat de la FC Hermannstadt. În minutul 74 al partidei din deplasare cu Estoril, internaţionalul român a fost introdus pe teren, pentru ca un minut mai târziu să restabilească egalitatea.

Jose Faria, despre Ianis Stoica: “Este un copil, dar are mult potenţia şi multă caltiate”

În ciuda vârstei pe care o are Ianis Stoica, antrenorul Jose Faria are mare încredere în fotbalistul român şi consideră că acesta are mult potenţial şi multă calitate, motiv pentru care l-a introdus pe Stoica în repriza secundă a meciului cu Estoril:

“Da, nu-mi place să scot în evidență anumite persoane, dar în fotbal, în echipele mele, în grupurile mele, trebuie să simt o legătură.

Se vorbește mult despre familie în fotbal, dar trebuie să simt că jucătorii mei vorbesc aceeași limbă cu mine.