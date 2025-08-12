Antrenorul lui Ianis Stoica a dat verdictul, după ce românul a debutat cu gol la Estrela Amadora: "Am vrut asta" - Antena Sport

Ianis Stoica a avut parte de un debut perfect în Liga Portugal. Partida dintre Estoril şi Estrela Amadora, care a fost LIVE în AntenaPLAY, s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.
Stoica a ajuns la Estrela Amadora vara aceasta, fiind transferat de la FC Hermannstadt. În minutul 74 al partidei din deplasare cu Estoril, internaţionalul român a fost introdus pe teren, pentru ca un minut mai târziu să restabilească egalitatea.
Jose Faria, despre Ianis Stoica: “Este un copil, dar are mult potenţia şi multă caltiate”
În ciuda vârstei pe care o are Ianis Stoica, antrenorul Jose Faria are mare încredere în fotbalistul român şi consideră că acesta are mult potenţial şi multă calitate, motiv pentru care l-a introdus pe Stoica în repriza secundă a meciului cu Estoril:
“Da, nu-mi place să scot în evidență anumite persoane, dar în fotbal, în echipele mele, în grupurile mele, trebuie să simt o legătură.
Se vorbește mult despre familie în fotbal, dar trebuie să simt că jucătorii mei vorbesc aceeași limbă cu mine.
Ianis a sosit mai târziu decât ceilalți, deși era în formă bună. Am vrut să beneficiem de judecata și calitatea lui Ianis în repriza a doua. Acum, el este un copil, la 20 și ceva de ani, dar are mult potențial și multă calitate”, a declarat Jose Faria, potrivit maisfutebol.iol.pt.
Pentru Ianis Stoica şi Estrela Amadora urmează un adevărat meci de gală în etapa a doua din Liga Portugal. Pe terenul celor de la Estrela vine Benfica. Meciul se joacă sâmbătă, de la ora 22:30, LIVE în AntenaPLAY.
Şi Ianis Stoica şi Rodrigo Pinho au fost introduşi pe teren în acelaşi minut de către antrenorul Luis Silva. Imediat după golul marcat de român, tehnicianul Estrelei l-a îmbrăţişat pe Ianis Stoica.