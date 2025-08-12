„De mult n-am mai văzut așa ceva”. Basarab Panduru, cucerit de un jucător al Rapidului după remiza cu Oțelul - Antena Sport

Basarab Panduru s-a declarat cucerit de un jucător al Rapidului, după remiza cu Oțelul, scor 1-1, din etapa a cincea a Ligii 1. Fostul internaționalul l-a remarcat pe Alexandru Dobre, autorul golului giuleștenilor la Galați.
Alexandru Dobre a fost căpitanul celor de la Rapid în duelul cu Oțelul. După ce gălățenii au deschis scorul prin Andrei Ciobanu, mijlocașul giuleștenilor a reușit să egaleze în minutul 60.
Basarab Panduru, cucerit de un jucător al Rapidului după remiza cu Oțelul
Faza golului marcat a fost una spectaculoasă. Alexandru Dobre a finalizat fără emoții, după o acțiune pe cont propriu superbă, în care i-a driblat pe apărătorii Oțelului.
„Nici nu ştiu rezultatul ăsta pe cine ajută. Oţelul marchează în prima repriză. Rapid se pune pe treabă, se trezeşte, joacă fotbal, marchează Rapidul prin Dobre, vreau să vedem golul, din nimic inventează golul ăsta.
Este golul lui, nu are treabă cu absolut nimeni, îi ia faţa fundaşului, fenta este ceva… de mult n-am mai văzut aşa fentă, mare fentă. La scurt nu ai voie să iei gol, dacă ai luat la scurt ești de vină.
Nu trebuia să ia gol la colţul scurt. Te-ai dus pe lung şi ai lăsat scurtul liber. Trebuia să scoată portarul! Au fost intervenţii mult mai grele, mingea asta trebuie s-o aperi”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro.
Alexandru Dobre, mesaj ferm după ce a marcat în Oţelul – Rapid 1-1
Alexandru Dobre a oferit prima reacţie, după ce a marcat în duelul dintre Oţelul şi Rapid, încheiat cu scorul de 1-1, în etapa a cincea de Liga 1. Mijlocaşul s-a declarat mulţumit de rezultatul partidei.