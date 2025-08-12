„De mult n-am mai văzut așa ceva”. Basarab Panduru, cucerit de un jucător al Rapidului după remiza cu Oțelul - Antena Sport

Închide meniul
„De mult n-am mai văzut așa ceva". Basarab Panduru, cucerit de un jucător al Rapidului după remiza cu Oțelul

„De mult n-am mai văzut așa ceva”. Basarab Panduru, cucerit de un jucător al Rapidului după remiza cu Oțelul

Publicat: 12 august 2025, 8:44

Jucătorii de la Rapid, în timpul unui meci/ Sport Pictures

Basarab Panduru s-a declarat cucerit de un jucător al Rapidului, după remiza cu Oțelul, scor 1-1, din etapa a cincea a Ligii 1. Fostul internaționalul l-a remarcat pe Alexandru Dobre, autorul golului giuleștenilor la Galați.  

Alexandru Dobre a fost căpitanul celor de la Rapid în duelul cu Oțelul. După ce gălățenii au deschis scorul prin Andrei Ciobanu, mijlocașul giuleștenilor a reușit să egaleze în minutul 60.  

Faza golului marcat a fost una spectaculoasă. Alexandru Dobre a finalizat fără emoții, după o acțiune pe cont propriu superbă, în care i-a driblat pe apărătorii Oțelului.  

„Nici nu ştiu rezultatul ăsta pe cine ajută. Oţelul marchează în prima repriză. Rapid se pune pe treabă, se trezeşte, joacă fotbal, marchează Rapidul prin Dobre, vreau să vedem golul, din nimic inventează golul ăsta. 

Este golul lui, nu are treabă cu absolut nimeni, îi ia faţa fundaşului, fenta este ceva… de mult n-am mai văzut aşa fentă, mare fentă. La scurt nu ai voie să iei gol, dacă ai luat la scurt ești de vină. 

Nu trebuia să ia gol la colţul scurt. Te-ai dus pe lung şi ai lăsat scurtul liber. Trebuia să scoată portarul! Au fost intervenţii mult mai grele, mingea asta trebuie s-o aperi”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro. 

Alexandru Dobre, mesaj ferm după ce a marcat în Oţelul – Rapid 1-1 

Alexandru Dobre a oferit prima reacţie, după ce a marcat în duelul dintre Oţelul şi Rapid, încheiat cu scorul de 1-1, în etapa a cincea de Liga 1. Mijlocaşul s-a declarat mulţumit de rezultatul partidei. 

Suntem mulţumiţi că am luat un punct, e un lucru pozitiv, sunt fericit pentru ce am reuşit. Cu siguranţă ne doream cele trei puncte, dar mergem acasă şi ne concentrăm pentru următoarea partidă. 

Nu ne-a ieşit ce ne-am propus în prima repriză, trebuie să şi suferim. Dar mă bucur că ne-am revenit în a doua repriză şi plecăm cu un punct acasă. Am simţit să o fac pe cont propriu şi mă bucur că am ajutat echipa cu un gol, asta e cel mai important. Pozitiv în continuare. E un maraton, sunt multe meciuri de jucat, important e să jucăm cu curaj. 

Avem de muncit, avem multe lucruri de pus la punct, dar împreună, ca o familie, o putem face. Este obiectivul nostru, ne dorim să facem un întreg joc, de la început până la sfârşit, cu acţiuni, să marcăm. Dar vom pune la punct, gândim pozitiv. Este o onoare să port banderola, dar cel mai important e că băieţii au încredere în mine, eu în ei, şi sper să facem lucruri frumoase împreună”, a declarat Alexandru Dobre, conform digisport.ro, după Rapid – Oţelul 1-1. 

