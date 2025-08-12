„De mult n-am mai văzut așa ceva”. Basarab Panduru, cucerit de un jucător al Rapidului după remiza cu Oțelul - Antena Sport

Jucătorii de la Rapid, în timpul unui meci/ Sport Pictures

Basarab Panduru s-a declarat cucerit de un jucător al Rapidului, după remiza cu Oțelul, scor 1-1, din etapa a cincea a Ligii 1. Fostul internaționalul l-a remarcat pe Alexandru Dobre, autorul golului giuleștenilor la Galați.

Alexandru Dobre a fost căpitanul celor de la Rapid în duelul cu Oțelul. După ce gălățenii au deschis scorul prin Andrei Ciobanu, mijlocașul giuleștenilor a reușit să egaleze în minutul 60.

Basarab Panduru, cucerit de un jucător al Rapidului după remiza cu Oțelul

Faza golului marcat a fost una spectaculoasă. Alexandru Dobre a finalizat fără emoții, după o acțiune pe cont propriu superbă, în care i-a driblat pe apărătorii Oțelului.

„Nici nu ştiu rezultatul ăsta pe cine ajută. Oţelul marchează în prima repriză. Rapid se pune pe treabă, se trezeşte, joacă fotbal, marchează Rapidul prin Dobre, vreau să vedem golul, din nimic inventează golul ăsta.