Prima imagine cu Dennis Man, după vizita medicală la PSV. Ce număr și-a ales la noua echipă - Antena Sport

A apărut prima imagine cu Dennis Man, după efectuarea vizitei medicale la PSV. Internaționalul român e așteptat să semneze azi contractul cu campioana Olandei, după despărțirea de Parma.
După ce “cruciații” au anunțat prea devreme plecarea lui Dennis Man, le-a venit rândul și celor de la PSV să șteargă o postare privind transferul mijlocașului de 26 de ani.
Dennis Man a efectuat vizita medicală la PSV
Concret, pe platforma online a clubului, a fost postat un videoclip în care se anunța transferul lui Dennis Man. Ulterior, postarea a fost ștearsă, dat fiind faptul că mutarea încă nu trebuia oficializată.
Totuși, din postarea celor de la PSV a ieșit la iveală faptul că Dennis Man va purta tricoul cu numărul 27 la PSV. El urmează să împlinească această vârstă săptămâna viitoare.
Tricoul cu numărul 27 a fost purtat în sezonul trecut de Lucas Perez, care a jucat la PSV doar trei luni. Atacantul s-a despărțit ulterior de echipă, după ce s-a îmbolnăvit de tuberculoză.
Dennis Man a efectuat luni vizita medicală la PSV, după cum a anunțat presa olandeză. Cel mai probabil, el a semnat deja contractul cu campioana Olandei, urmând ca totul să fie oficializat în decursul zilei de marți: “Într-adevăr, „a man” (n.r. – un bărbat) a vizitat doctorul în această dimineață și pare că se simte bine. Cum era de așteptat, în curând va ieși fumul alb din clinica medicală TopSupport cu care colaborează PSV, urmat de semnarea contractului”, au notat cei de la Eindhovens Daglad.
Parma i-a anunţat plecarea lui Dennis Man
Parma i-a anunţat plecarea lui Dennis Man. Internaţionalul român a zburat deja în Olanda pentru a efectua vizita medicală şi pentru a semna contractul cu PSV.