Prima imagine cu Dennis Man, după vizita medicală la PSV. Ce număr și-a ales la noua echipă - Antena Sport

A apărut prima imagine cu Dennis Man, după efectuarea vizitei medicale la PSV. Internaționalul român e așteptat să semneze azi contractul cu campioana Olandei, după despărțirea de Parma.

După ce “cruciații” au anunțat prea devreme plecarea lui Dennis Man, le-a venit rândul și celor de la PSV să șteargă o postare privind transferul mijlocașului de 26 de ani.

Dennis Man a efectuat vizita medicală la PSV

Concret, pe platforma online a clubului, a fost postat un videoclip în care se anunța transferul lui Dennis Man. Ulterior, postarea a fost ștearsă, dat fiind faptul că mutarea încă nu trebuia oficializată.

Totuși, din postarea celor de la PSV a ieșit la iveală faptul că Dennis Man va purta tricoul cu numărul 27 la PSV. El urmează să împlinească această vârstă săptămâna viitoare.