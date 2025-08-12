Prima imagine cu Dennis Man, după vizita medicală la PSV. Ce număr și-a ales la noua echipă - Antena Sport

Închide meniul
Prima imagine cu Dennis Man, după vizita medicală la PSV. Ce număr și-a ales la noua echipă

Home | Fotbal | Fotbal extern | Prima imagine cu Dennis Man, după vizita medicală la PSV. Ce număr și-a ales la noua echipă

Prima imagine cu Dennis Man, după vizita medicală la PSV. Ce număr și-a ales la noua echipă

Publicat: 12 august 2025, 8:35

Prima imagine cu Dennis Man, după vizita medicală la PSV. Ce număr și-a ales la noua echipă

Dennis Man, într-un meci al României / Profimedia Images

A apărut prima imagine cu Dennis Man, după efectuarea vizitei medicale la PSV. Internaționalul român e așteptat să semneze azi contractul cu campioana Olandei, după despărțirea de Parma.  

După ce “cruciații” au anunțat prea devreme plecarea lui Dennis Man, le-a venit rândul și celor de la PSV să șteargă o postare privind transferul mijlocașului de 26 de ani.  

Dennis Man a efectuat vizita medicală la PSV  

Concret, pe platforma online a clubului, a fost postat un videoclip în care se anunța transferul lui Dennis Man. Ulterior, postarea a fost ștearsă, dat fiind faptul că mutarea încă nu trebuia oficializată.  

Dennis Man, după efectuarea vizitei medicale la PSV
Dennis Man, după efectuarea vizitei medicale la PSV

Totuși, din postarea celor de la PSV a ieșit la iveală faptul că Dennis Man va purta tricoul cu numărul 27 la PSV. El urmează să împlinească această vârstă săptămâna viitoare.  

Tricoul cu numărul 27 a fost purtat în sezonul trecut de Lucas Perez, care a jucat la PSV doar trei luni. Atacantul s-a despărțit ulterior de echipă, după ce s-a îmbolnăvit de tuberculoză.  

Dennis Man a efectuat luni vizita medicală la PSV, după cum a anunțat presa olandeză. Cel mai probabil, el a semnat deja contractul cu campioana Olandei, urmând ca totul să fie oficializat în decursul zilei de marți: “Într-adevăr, „a man” (n.r. – un bărbat) a vizitat doctorul în această dimineață și pare că se simte bine. Cum era de așteptat, în curând va ieși fumul alb din clinica medicală TopSupport cu care colaborează PSV, urmat de semnarea contractului”, au notat cei de la Eindhovens Daglad. 

Parma i-a anunţat plecarea lui Dennis Man 

Parma i-a anunţat plecarea lui Dennis Man. Internaţionalul român a zburat deja în Olanda pentru a efectua vizita medicală şi pentru a semna contractul cu PSV. 

Fructul supranumit "ginsengul românesc" care are beneficii uriaşe pentru sănătate. Un kilogram costă 35 de leiFructul supranumit "ginsengul românesc" care are beneficii uriaşe pentru sănătate. Un kilogram costă 35 de lei
Parma a publicat un videoclip în care sunt surprinse cele mai frumoase goluri marcate de Dennis Man la formaţia italiană. “Cruciaţii” şi-au luat astfel adio de la internaţionalul român, mărturisind că reuşitele lui vor rămâne în amintirile fanilor Parmei. 

“De la prima atingere până la șutul final: magie pură de la Dennis Man. Retrăiți cel mai memorabil gol al său în culorile noastre, un moment care i-a emoționat pe fani și va rămâne pentru totdeauna în amintirile noastre”, a transmis Parma, conform parmalive.com. 

Totodată, jurnaliştii italieni au mai dezvăluit şi faptul că Dennis Man a zburat deja în Olanda, după ce şi-a luat rămas bun de la foştii coechipieri de la Parma. Internaţionalul român urmează să efectueze vizita medicală şi să semneze contractul, care se va întinde până în 2029. 

1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a transferat pe Seskp 2 Suma uriaşă care i s-a propus lui Ianis Hagi! Echipa care îl vrea imediat pe tricolor. Dezvăluiri din interior 3 Gino Iorgulescu, intervenţie în forţă! L-a făcut praf pe Dan Şucu: Şeful de la Rapid i-a cerut demisia 4 Gigi Becali, reacţie fermă când a auzit de oferta Universităţii Craiova pentru Ianis Hagi! 5 Vândut cu aproape 2 milioane €, starul care a „explodat” în Liga 1 s-a prăbușit în Europa: fără gol de peste un an 6 Jovan Markovic a plecat de la Universitatea Craiova, dar va rămâne în Liga 1. Echipa care a confirmat transferul
