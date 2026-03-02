Cristi Borcea, reacţie categorică după ruşinea istorică trăită de Gigi Becali la FCSB: "Asta mă interesează" - Antena Sport

Cristi Borcea a oferit o reacţie categorică, după ruşinea uriaşă trăită de Gigi Becali la FCSB. Campioana a ratat play-off-ul, pierzând şi ultima şansă de calificare în Top 6 după ce FC Argeş a învins-o pe Dinamo cu scorul de 1-0.

FCSB a învins-o pe UTA categoric, scor 4-2, însă meciul a fost unul fără miză. Cele două echipe se vor duela în play-out, campioana urmând să o înfrunte pe Metaloglobus, în prima etapă.

Cristi Borcea, reacţie categorică după ruşinea uriaşă trăită de Gigi Becali la FCSB

Cristi Borcea a fost întrebat despre situaţia dezastruoasă de la FCSB şi a oferit un răspuns tranşant. Fostul patron de la Dinamo a transmis că este interesat doar de ceea ce se întâmplă la echipa sa de suflet, pe care a condus-o în perioada 1995-2012.

“Nu mă interesează de FCSB, pe mine mă interesează doar de Dinamo. (n.r. Unde o vedeți pe Dinamo în play-off) Să se bată la titlu, asta mă interesează”, a declarat Cristi Borcea, conform iamsport.ro.

FCSB va evolua pentru prima dată în play-out. Este pentru prima dată în istoria Ligii 1 când formaţia campioană nu a reuşit să se claseze în Top 6, la finalul sezonului regular.