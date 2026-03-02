Cristi Borcea, reacţie categorică după ruşinea istorică trăită de Gigi Becali la FCSB: "Asta mă interesează" - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Borcea, reacţie categorică după ruşinea istorică trăită de Gigi Becali la FCSB: “Asta mă interesează”

Viviana Moraru Publicat: 2 martie 2026, 8:22

Gigi Becali și Cristi Borcea/ colaj Profimedia Images, AntenaSport

Cristi Borcea a oferit o reacţie categorică, după ruşinea uriaşă trăită de Gigi Becali la FCSB. Campioana a ratat play-off-ul, pierzând şi ultima şansă de calificare în Top 6 după ce FC Argeş a învins-o pe Dinamo cu scorul de 1-0.

FCSB a învins-o pe UTA categoric, scor 4-2, însă meciul a fost unul fără miză. Cele două echipe se vor duela în play-out, campioana urmând să o înfrunte pe Metaloglobus, în prima etapă.

Cristi Borcea a fost întrebat despre situaţia dezastruoasă de la FCSB şi a oferit un răspuns tranşant. Fostul patron de la Dinamo a transmis că este interesat doar de ceea ce se întâmplă la echipa sa de suflet, pe care a condus-o în perioada 1995-2012.

“Nu mă interesează de FCSB, pe mine mă interesează doar de Dinamo. (n.r. Unde o vedeți pe Dinamo în play-off) Să se bată la titlu, asta mă interesează”, a declarat Cristi Borcea, conform iamsport.ro.

FCSB va evolua pentru prima dată în play-out. Este pentru prima dată în istoria Ligii 1 când formaţia campioană nu a reuşit să se claseze în Top 6, la finalul sezonului regular.

De asemenea, o altă premieră este reprezentată şi de faptul că o nou-promovată s-a calificat în play-off. FC Argeş a avut un parcurs remarcabil în acest sezon, reuşind să o trimită pe FCSB în play-out, după victoria la limită cu Dinamo.

Gigi Becali pregăteşte “revoluţia” la FCSB, după ratarea play-off-ului

Gigi Becali pregăteşte o adevărată “revoluţie” la FCSB, după ratarea play-off-ului. Patronul campioanei a anunţat, după victoria cu UTA, scor 4-2, că e gata să realizeze cinci transferuri, la finalul sezonului.

“Știu cine pleacă. Trebuie să mai joace ei? Nu știu ei care sunt? Nu vreau acum să-i supăr. Sunt vreo trei jucători, poate chiar patru. Nu că ne despărțim, trebuie să respectăm contractele, cum e și cazul lui Radunovic. Nu pleacă, dar vor sta acolo.

Și pe părțile laterale ne trebuie, în atac și în apărare, îmi trebuie și un mijlocaș, poate chiar doi. O să vedeți, aduc eu un mijlocaș acum. Fac selecție cu oameni care caută, care se pricep la fotbal (n.r. o altă „înțepătură la adresa lui Mihai Stoica, cel căruia îi încredințase în iarnă misiunea de a aduce mijlocaș central). Radunovic mai are un an de contract, o să rămână.

Mijlocaș central trebuie neapărat. E bun Lixandru, dar vreau genul lui Bourceanu, care urcă cu mingea, care verticalizează. Am spus că vreau un mijlocaș, doi mijlocași, nu mi s-a adus niciunul. De-aia acum mi-am dat seama că nu sunt competent să aduc jucători”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după UTA – FCSB 2-4.

