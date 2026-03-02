Gigi Becali pregăteşte "revoluţia" la FCSB, după ratarea play-off-ului. Cele cinci transferuri pe care le face - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali pregăteşte "revoluţia" la FCSB, după ratarea play-off-ului. Cele cinci transferuri pe care le face

Liga 1

Gigi Becali pregăteşte “revoluţia” la FCSB, după ratarea play-off-ului. Cele cinci transferuri pe care le face

Viviana Moraru Publicat: 2 martie 2026, 8:10

Gigi Becali pregăteşte revoluţia la FCSB, după ratarea play-off-ului. Cele cinci transferuri pe care le face

Gigi Becali în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia Images

Gigi Becali pregăteşte o adevărată “revoluţie” la FCSB, după ratarea play-off-ului. Patronul campioanei a anunţat, după victoria cu UTA, scor 4-2, că e gata să realizeze cinci transferuri, la finalul sezonului.

Gigi Becali vrea să-şi întărească echipa pentru sezonul viitor, după dezastrul din actuala stagiune. Ca urmare a victoriei obţinute de FC Argeş cu Dinamo, scor 1-0, FCSB a ratat şi ultima şansă pe care o mai avea în a prinde play-off-ul.

Gigi Becali pregăteşte “revoluţia” la FCSB, după ratarea play-off-ului

După meciul fără miză câştigat cu UTA, Gigi Becali a transmis că se va implica personal în transferurile de la FCSB. El îşi doreşte să aducă neapărat un mijlocaş, fiind nemulţumit şi de jucătorii din benzi.

Concret, patronul campioanei a anunţat că vrea să transfere un fundaş stânga, doi mijlocaşi centrali, cât şi doi jucători de atac pentru a acoperi benzile. Becali a transmis că vor exista şi plecări, trei jucători fiind pe lista “neagră”.

“Știu cine pleacă. Trebuie să mai joace ei? Nu știu ei care sunt? Nu vreau acum să-i supăr. Sunt vreo trei jucători, poate chiar patru. Nu că ne despărțim, trebuie să respectăm contractele, cum e și cazul lui Radunovic. Nu pleacă, dar vor sta acolo.

Și pe părțile laterale ne trebuie, în atac și în apărare, îmi trebuie și un mijlocaș, poate chiar doi. O să vedeți, aduc eu un mijlocaș acum. Fac selecție cu oameni care caută, care se pricep la fotbal (n.r. o altă „înțepătură la adresa lui Mihai Stoica, cel căruia îi încredințase în iarnă misiunea de a aduce mijlocaș central). Radunovic mai are un an de contract, o să rămână.

Avem nevoie de fundaș stânga. Nici Radunovic, nici Pantea, nici Kiki nu sunt jucători care să mă satisfacă. Vreau altceva. În dreapta, de Crețu pot să zic că sunt foarte mulțumit, dar mai am nevoie de unul.

Ne trebuie atacant în stânga, în dreapta. Poate cinci jucători să luăm. Orice jucător care apare de la serviciul special de scouting pe care îl voi face. Și un fundaș central. Dacă e bun, adu-l încoace!

Recorduri de temperatură pentru începutul lunii martie. Vremea se schimbă din nou radicalRecorduri de temperatură pentru începutul lunii martie. Vremea se schimbă din nou radical
Mijlocaș central trebuie neapărat. E bun Lixandru, dar vreau genul lui Bourceanu, care urcă cu mingea, care verticalizează. Am spus că vreau un mijlocaș, doi mijlocași, nu mi s-a adus niciunul. De-aia acum mi-am dat seama că nu sunt competent să aduc jucători.

Ce am adus? Politic și Alibec. Am mai dat și bani. Am pus pe cineva să aducă jucători și nu a fost capabil să aducă”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după UTA – FCSB 2-4.

