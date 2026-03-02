Gigi Becali pregăteşte "revoluţia" la FCSB, după ratarea play-off-ului. Cele cinci transferuri pe care le face - Antena Sport

Gigi Becali pregăteşte o adevărată “revoluţie” la FCSB, după ratarea play-off-ului. Patronul campioanei a anunţat, după victoria cu UTA, scor 4-2, că e gata să realizeze cinci transferuri, la finalul sezonului.

Gigi Becali vrea să-şi întărească echipa pentru sezonul viitor, după dezastrul din actuala stagiune. Ca urmare a victoriei obţinute de FC Argeş cu Dinamo, scor 1-0, FCSB a ratat şi ultima şansă pe care o mai avea în a prinde play-off-ul.

Gigi Becali pregăteşte “revoluţia” la FCSB, după ratarea play-off-ului

După meciul fără miză câştigat cu UTA, Gigi Becali a transmis că se va implica personal în transferurile de la FCSB. El îşi doreşte să aducă neapărat un mijlocaş, fiind nemulţumit şi de jucătorii din benzi.

Concret, patronul campioanei a anunţat că vrea să transfere un fundaş stânga, doi mijlocaşi centrali, cât şi doi jucători de atac pentru a acoperi benzile. Becali a transmis că vor exista şi plecări, trei jucători fiind pe lista “neagră”.

“Știu cine pleacă. Trebuie să mai joace ei? Nu știu ei care sunt? Nu vreau acum să-i supăr. Sunt vreo trei jucători, poate chiar patru. Nu că ne despărțim, trebuie să respectăm contractele, cum e și cazul lui Radunovic. Nu pleacă, dar vor sta acolo.