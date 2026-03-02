Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Basarab Panduru a auzit că Gigi Becali vrea să-l aducă pe Mirel Rădoi la FCSB și a dat verdictul: "E clar" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Basarab Panduru a auzit că Gigi Becali vrea să-l aducă pe Mirel Rădoi la FCSB și a dat verdictul: “E clar”

Basarab Panduru a auzit că Gigi Becali vrea să-l aducă pe Mirel Rădoi la FCSB și a dat verdictul: “E clar”

Andrei Nicolae Publicat: 2 martie 2026, 8:18

Comentarii
Basarab Panduru a auzit că Gigi Becali vrea să-l aducă pe Mirel Rădoi la FCSB și a dat verdictul: E clar

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Sport Pictures

Gigi Becali a declarat după ce FCSB a intrat în play-out că vrea să facă mai multe schimbări radicale la echipe, printre care se numără aducerea lui Mirel Rădoi ca manager general. Basarab Panduru a reacționat când a auzit vestea și a transmis că nu îl vede pe tehnicianul de 44 de ani venind la echipa roș-albastră, deși ar fi fost o alegere bună pentru postul de antrenor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB a pierdut orice speranță de a mai ajunge în play-off după ce FC Argeș a învins-o pe Dinamo grație reușitei lui Ricardo Matos. Roș-albaștrii sperau ca marea lor rivală să îi încurce pe piteșteni, care aveau nevoie de minim trei puncte pentru a-și asigura accederea în Top 6.

Propunerea făcută de Panduru lui Becali

După ce FCSB a învins-o la Arad pe UTA într-un meci cu miză 0 pentru campioană, Gigi Becali a avut o intervenție la TV și a abordat mai multe subiecte. Patronul a spus inclusiv că vrea să îl aducă pe Mirel Rădoi la echipa sa, însă nu din postura de antrenor, ci manager general: “El va superviza tot! Va fi șef pe partea tehnică, va aduce ceva în plus”.

Din studio, Basarab Panduru comentat planul lui Gigi Becali și a spus în primul rând că dacă Becali ar vrea să își aducă finul la FCSB, ar trebui să îi propună direct postul de antrenor și să îl demită pe Elias Charalambous.

Trebuie să faci un singur lucru: să-ți dai demisia (n.r. – despre Charalambous) și să-l pui pe Mirel Rădoi antrenor principal. Asta este soluția, nu scouting, nu mouthing, nu nimic.

Reclamă
Reclamă

Nu faci nimic cu asta. Dar, nu se știe, poate să fie bine și așa“, a spus fostul internațional, potrivit primasport.ro.

Panduru nu crede în planul lui Becali

Ulterior, “Pandi” și-a continuat declarația și a spus că deși Rădoi pare alegerea perfectă pentru postul de antrenor al FCSB-ului, el nu crede deloc că acest lucru se poate întâmpla.

E clar că nu se întâmplă nimic și nu vine. Dar cred că ar fi fost alegerea perfectă. S-ar fi înțeles foarte bine cu oamenii, toată lumea ar fi fost alături de el.

Recorduri de temperatură pentru începutul lunii martie. Vremea se schimbă din nou radicalRecorduri de temperatură pentru începutul lunii martie. Vremea se schimbă din nou radical
Reclamă

Cred că ar putea să facă treabă. Dar nu se va întâmpla treaba asta, e clar“, a conchis Panduru.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât am putea plăti la pompă în următoarele săptămâni, după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu
Observator
Cât am putea plăti la pompă în următoarele săptămâni, după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu
Câți bani pierde, de fapt, Gigi Becali după ce a ratat calificarea în play-off! Suma uriașă pe care o ratează patronul FCSB
Fanatik.ro
Câți bani pierde, de fapt, Gigi Becali după ce a ratat calificarea în play-off! Suma uriașă pe care o ratează patronul FCSB
9:08
FCSB nu e singura! Mai există o campioană en-titre în Europa care a ratat rușinos play-off-ul
9:01
Câţi bani pierde Gigi Becali, după ce FCSB a ratat play-off-ul. Dezastru uriaş pentru campioană
8:41
VIDEOLionel Messi, “dublă” de senzație. Argentinianul, gol din lovitură liberă și revenire cu Inter Miami de la 0-2
8:38
“Recital de parade”. Ionuţ Radu, omul meciului în victoria superbă obţinută de Celta Vigo. Nota primită
8:22
Cristi Borcea, reacţie categorică după ruşinea istorică trăită de Gigi Becali la FCSB: “Asta mă interesează”
8:10
Gigi Becali pregăteşte “revoluţia” la FCSB, după ratarea play-off-ului. Cele cinci transferuri pe care le face
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi” 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după ce FCSB a ratat play-off-ul 3 BREAKING NEWSE oficial! FCSB, OUT din lupta pentru play-off după Dinamo – FC Argeș 0-1. Campioana va juca în play-out 4 Miza play-out-ului pentru FCSB! Cum mai poate ajunge campioana în Europa, după ce a ratat play-off-ul 5 Daniel Pancu anunță o decizie șocantă, după ce a calificat-o pe CFR în play-off: „Nu suntem compatibili. Ne putem despărți” 6 Gigi Becali nu glumește! Amendă de 20.000 de euro și excludere din primul 11 înaintea meciului cu UTA
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”