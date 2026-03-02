Basarab Panduru a auzit că Gigi Becali vrea să-l aducă pe Mirel Rădoi la FCSB și a dat verdictul: "E clar" - Antena Sport

Gigi Becali a declarat după ce FCSB a intrat în play-out că vrea să facă mai multe schimbări radicale la echipe, printre care se numără aducerea lui Mirel Rădoi ca manager general. Basarab Panduru a reacționat când a auzit vestea și a transmis că nu îl vede pe tehnicianul de 44 de ani venind la echipa roș-albastră, deși ar fi fost o alegere bună pentru postul de antrenor.

FCSB a pierdut orice speranță de a mai ajunge în play-off după ce FC Argeș a învins-o pe Dinamo grație reușitei lui Ricardo Matos. Roș-albaștrii sperau ca marea lor rivală să îi încurce pe piteșteni, care aveau nevoie de minim trei puncte pentru a-și asigura accederea în Top 6.

Propunerea făcută de Panduru lui Becali

După ce FCSB a învins-o la Arad pe UTA într-un meci cu miză 0 pentru campioană, Gigi Becali a avut o intervenție la TV și a abordat mai multe subiecte. Patronul a spus inclusiv că vrea să îl aducă pe Mirel Rădoi la echipa sa, însă nu din postura de antrenor, ci manager general: “El va superviza tot! Va fi șef pe partea tehnică, va aduce ceva în plus”.

Din studio, Basarab Panduru comentat planul lui Gigi Becali și a spus în primul rând că dacă Becali ar vrea să își aducă finul la FCSB, ar trebui să îi propună direct postul de antrenor și să îl demită pe Elias Charalambous.

“Trebuie să faci un singur lucru: să-ți dai demisia (n.r. – despre Charalambous) și să-l pui pe Mirel Rădoi antrenor principal. Asta este soluția, nu scouting, nu mouthing, nu nimic.