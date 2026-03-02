Câţi bani pierde Gigi Becali, după ce FCSB a ratat play-off-ul. Dezastru uriaş pentru campioană - Antena Sport

Gigi Becali pierde o sumă uriaşă de bani, după ce FCSB a ratat play-off-ul. Campioana a învins-o pe UTA, scor 4-2, însă meciul nu a mai avut nicio miză, dată fiind victoria obţinută de FC Argeş cu Dinamo, scor 1-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Piteştenii au ocupat şi ultimul loc rămas liber de play-off. Universitatea Craiova, Rapid, Dinamo, U Cluj şi CFR Cluj sunt celelalte echipe care se vor lupta pentru titlu, în acest sezon.

Câţi bani pierde Gigi Becali, după ce FCSB a ratat play-off-ul

Dezastrul este unul uriaş pentru FCSB, care va evolua în premieră în play-out. Gigi Becali va pierde sume importante de bani din drepturile TV, faţă de sezoanele precedente, în care echipa sa a devenit campioană.

FCSB nu poate încheia mai sus de locul şapte acest sezon, astfel că poate primi maxim 1,75 milioane de euro din drepturile TV. Faţă de sezonul trecut, acest lucru reprezintă o pierdere de un milion de euro, ţinând cont că roş-albaştrii au încasat 2,6 milioane de euro pentru câştigarea titlului.

Sumele încasate de echipe din drepturile TV, în sezonul trecut: