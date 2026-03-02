Câţi bani pierde Gigi Becali, după ce FCSB a ratat play-off-ul. Dezastru uriaş pentru campioană - Antena Sport

Gigi Becali pierde o sumă uriaşă de bani, după ce FCSB a ratat play-off-ul. Campioana a învins-o pe UTA, scor 4-2, însă meciul nu a mai avut nicio miză, dată fiind victoria obţinută de FC Argeş cu Dinamo, scor 1-0.
Piteştenii au ocupat şi ultimul loc rămas liber de play-off. Universitatea Craiova, Rapid, Dinamo, U Cluj şi CFR Cluj sunt celelalte echipe care se vor lupta pentru titlu, în acest sezon.
Câţi bani pierde Gigi Becali, după ce FCSB a ratat play-off-ul
Dezastrul este unul uriaş pentru FCSB, care va evolua în premieră în play-out. Gigi Becali va pierde sume importante de bani din drepturile TV, faţă de sezoanele precedente, în care echipa sa a devenit campioană.
FCSB nu poate încheia mai sus de locul şapte acest sezon, astfel că poate primi maxim 1,75 milioane de euro din drepturile TV. Faţă de sezonul trecut, acest lucru reprezintă o pierdere de un milion de euro, ţinând cont că roş-albaştrii au încasat 2,6 milioane de euro pentru câştigarea titlului.
Sumele încasate de echipe din drepturile TV, în sezonul trecut:
- Locul 1 – 2.600.000 euro
- Locul 2 – 2.500.000 euro
- Locul 3 – 2.300.000 euro
- Locul 4 – 2.200.000 euro
- Locul 5 – 2.100.000 euro
- Locul 6 – 2.000.000 euro
- Locul 7 – 1.750.000 euro
- Locul 8 – 1.600.000 euro
FCSB urmează să piardă sume importante şi din partea sponsorilor. Echipele care îşi propun calificarea în play-off au contracte de sponsorizare negociate în funcţie de rezultate, astfel că roş-albaştrii urmează să nu mai încaseze aceste bonusuri menţionate în înţelegerile cu sponsorii.
Campioana urmează să înregistreze pierderi şi la capitolul vânzării de bilete. Ţinând cont că adversarele din play-out nu sunt de nivelul celor din play-off, media de spectatori va fi una redusă la partidele FCSB-ului. Un derby cu Rapid sau Dinamo, disputat pe teren propriu, le aducea roş-albaştrilor un profit de aproximativ 300.000 de euro din bilete.
FCSB ajunge astfel la un total de aproximativ 1,5 milioane de euro pierduţi după ratarea play-off-ului, însă dezastrul poate continua în cazul în care echipa va rata calificarea în cupele europene. Roş-albaştrii luptă pentru câştigarea play-out-ului pentru ca ulterior să dispute un baraj cu ocupanta locului trei din play-off, în vederea calificării în preliminariile Conference League.
