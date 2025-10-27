Cristi Manea a dezvăluit "secretul" lui Costel Gâlcă care aduce victorii: "Sunt multe echipe" - Antena Sport

Cristi Manea a marcat şi cu Unirea Slobozia şi a dat câteva detalii importante. Cât de meticulos pregăteşte Costel Gâlcă meciurile şi care este tactica folosită la antrenamente.

“Unirea Slobozia a arătat că poate face multe surprize. Am fost foarte atenţi. Am avut şi şansă să fiu acolo (n.r- gol). Trec printr-o perioadă bună. Avem un campionat echilibrat, iar dacă nu eşti focusat şi subestimezi adversarul, sunt multe echipe care pot face surprize. Noi am pregătit bine meciul, la antrenamente. Am fost focusaţi pe meciul acesta, acum pe Cupă. Le luăm pas cu pas. E un campioat foarte lung, se pot întâmpla multe. Mai este un retur. Mai bine vorbim când mai sunt două etape din sezon”, a declarat Manea la finalul partidei.