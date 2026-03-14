Cristi Chivu a fost eliminat în Inter – Atalanta! Criză de nervi după o fază controversată

Cristi Chivu nu a prins pe bancă finalul meciului dintre Inter şi Atalanta. Antrenorul român a avut o criză de nervi în minutul 83, după golul marcat de oaspeţi, care au restabilit egalitatea. Nerazzurrii au cerut fault asupra lui Dumfries, după golul marcat de Krstovic.
Antrenorul român a fost scos din sărite de decizia arbitrului, de a lăsa jocul să continue. El a primit un galben imediat după gol, atunci când faza era analizată. Fără să fie chemat la monitorul VAR, centralul a primit în cască confirmarea colegilor săi şi a validat golul.
Cristi Chivu a fost eliminat în Inter – Atalanta
În acel moment, Chivu a continuat protestele, iar antrenorul român a văzut al doilea galben, în decurs de doar două minute. Aceasta este prima eliminare a lui Chivu de la preluarea băncii tehnice a lui Inter.
În cele din urmă, meciul dintre Inter şi Atalanta s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Pentru gazde, Pio Esposito a marcat în minutul 26.
Este încă un pas greşit pentru echipa lui Cristi Chivu, după înfrângerea de etapa trecută, din derby-ul cu AC Milan. Inter rămâne pe primul loc, cu 68 de puncte, dar AC Milan poate reduce semnificativ din diferenţă.
AC Milan are 60 de puncte în acest moment, dar urmează să joace duminică, pe terenul lui Lazio. În cazul unui succes pe Olimpico, diferenţa dintre Inter şi rivala din oraş va fi de 5 puncte.
