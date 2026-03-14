Cristi Chivu a fost eliminat în Inter – Atalanta! Criză de nervi după o fază controversată

Cristi Chivu nu a prins pe bancă finalul meciului dintre Inter şi Atalanta. Antrenorul român a avut o criză de nervi în minutul 83, după golul marcat de oaspeţi, care au restabilit egalitatea. Nerazzurrii au cerut fault asupra lui Dumfries, după golul marcat de Krstovic.

Antrenorul român a fost scos din sărite de decizia arbitrului, de a lăsa jocul să continue. El a primit un galben imediat după gol, atunci când faza era analizată. Fără să fie chemat la monitorul VAR, centralul a primit în cască confirmarea colegilor săi şi a validat golul.

Cristi Chivu a fost eliminat în Inter – Atalanta

În acel moment, Chivu a continuat protestele, iar antrenorul român a văzut al doilea galben, în decurs de doar două minute. Aceasta este prima eliminare a lui Chivu de la preluarea băncii tehnice a lui Inter.

În cele din urmă, meciul dintre Inter şi Atalanta s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Pentru gazde, Pio Esposito a marcat în minutul 26.