Cristi Chivu a fost eliminat în Inter – Atalanta! Criză de nervi după o fază controversată

Alex Masgras Publicat: 14 martie 2026, 17:52

Cristi Chivu eliminat / Capturi Prima Sport

Cristi Chivu nu a prins pe bancă finalul meciului dintre Inter şi Atalanta. Antrenorul român a avut o criză de nervi în minutul 83, după golul marcat de oaspeţi, care au restabilit egalitatea. Nerazzurrii au cerut fault asupra lui Dumfries, după golul marcat de Krstovic.

Antrenorul român a fost scos din sărite de decizia arbitrului, de a lăsa jocul să continue. El a primit un galben imediat după gol, atunci când faza era analizată. Fără să fie chemat la monitorul VAR, centralul a primit în cască confirmarea colegilor săi şi a validat golul.

În acel moment, Chivu a continuat protestele, iar antrenorul român a văzut al doilea galben, în decurs de doar două minute. Aceasta este prima eliminare a lui Chivu de la preluarea băncii tehnice a lui Inter.

În cele din urmă, meciul dintre Inter şi Atalanta s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Pentru gazde, Pio Esposito a marcat în minutul 26.

Este încă un pas greşit pentru echipa lui Cristi Chivu, după înfrângerea de etapa trecută, din derby-ul cu AC Milan. Inter rămâne pe primul loc, cu 68 de puncte, dar AC Milan poate reduce semnificativ din diferenţă.

AC Milan are 60 de puncte în acest moment, dar urmează să joace duminică, pe terenul lui Lazio. În cazul unui succes pe Olimpico, diferenţa dintre Inter şi rivala din oraş va fi de 5 puncte.

Mai multe pisici maidaneze din Constanţa, eroine după ce au împiedicat un jafMai multe pisici maidaneze din Constanţa, eroine după ce au împiedicat un jaf
Citește și:
Singurul loc din lume unde se produce "aurul alb", folosit în medicamente sau în băuturi
Observator
Singurul loc din lume unde se produce "aurul alb", folosit în medicamente sau în băuturi
De ce deranjează atât de tare Diana Șucu?
Fanatik.ro
De ce deranjează atât de tare Diana Șucu?
17:58

Arouca – Benfica LIVE VIDEO (22:30). Echipa lui Jose Mourinho are nevoie de victorie
17:55

Inter – Atalanta 1-1. Dezastru pentru echipa lui Cristi Chivu! Tehnicianul român, eliminat după o criză de nervo
17:29

Pleacă Bogdan Andone de la FC Argeș? Dani Coman a făcut anunțul: „Are oferte”
17:04

Revenire importantă în lotul Barcelonei! Fotbalistul nu mai jucase din august 2025. Hansi Flick: „Sunt foarte fericit”
17:00

Mirel Rădoi, mesaj categoric pentru Vlad Chiricheş, înainte de FCSB – Metaloglobus: “După ce se termină sezonul”
16:44

Dani Coman anunță prime importante pentru jucătorii lui FC Argeș! Sumele pregătite de oficialii din Trivale
Vezi toate știrile
1 Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF 2 EXCLUSIVThomas Neubert l-a contrazis vehement pe Gigi Becali: “Nu e adevărat”! De ce a plecat, de fapt, de la FCSB 3 EXCLUSIVThomas Neubert, gata să colaboreze cu o rivală a FCSB-ului după plecarea de la Becali: “Sunt foarte dezamăgit” 4 VideoMoment tensionat între Lewis Hamilton și Charles Leclerc, după cursa de sprint din China. Ce s-a întâmplat 5 Mircea Lucescu s-a decis. Un jucător de la FCSB va fi convocat în locul accidentatului Louis Munteanu 6 VideoStartul cursei de sprint din MP al Chinei. Lewis Hamilton l-a depășit pe George Russell, în primul tur
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”