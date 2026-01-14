Cristi Săpunaru, o nouă reacție furibundă după ce suporterii Rapidului l-au luat la țintă pe Dan Șucu: „E vorba de respect” - Antena Sport

Cristi Săpunaru a oferit o nouă reacție dură după ce suporterii Rapidului l-au luat la țintă pe Dan Șucu. Ei s-au revoltat în privința parteneriatului cu clubul Genoa, club pe care îl deține tot acționarul majoritar al giuleștenilor.

Cristi Săpunaru, retras din activitate la finalul sezonului trecut, le-a dat dreptate suporterilor și a transmis că nu e prima abatere, ci a treia. Fostul căpitan din Giulești a subliniat, de asemenea, că nu vrea să facă „scandal”, ci doar se atrage atenția.

Cristi Săpunaru, o nouă reacție furibundă după ce suporterii Rapidului l-au luat la țintă pe Dan Șucu

De asemenea, Cristi Săpunaru a transmis că imaginile publicate cu privire la parteneriatul dintre Genoa și Rapid, în care numele clubului giuleștean, cât și anul de înființare, apare pe tricoul „grifonilor”, este o lipsă de respect față de suporterii trupei de sub Grant.

„Nu sunt aici să fac scandal, e vorba de respectul față de tradiția și suporterul rapidist, ei nu sunt tratați așa cum ar trebui. E a treia abatere. A fost un domn care a ieșit cu un comentariu, a vrut să schimbe idealurile suporterilor rapidiști, a doua cu canapeaua pe stadion, și a treia asta.

E vorba de respect față de ceea ce înseamnă Rapid. Dacă ajungem să punem Rapid și anul de înființare nu cred că e respect pentru ce înseamnă Rapid. Suporterul vine pentru clubul pe care-l iubește. E o greșeală, toți suporterii consideră asta. Nu cred că intenționează nimeni să facă rău, doar se atrage atenția”, a declarat Cristi Săpunaru, conform digisport.ro.