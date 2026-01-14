Cristi Săpunaru, o nouă reacție furibundă după ce suporterii Rapidului l-au luat la țintă pe Dan Șucu: „E vorba de respect” - Antena Sport

Cristi Săpunaru a oferit o nouă reacție dură după ce suporterii Rapidului l-au luat la țintă pe Dan Șucu. Ei s-au revoltat în privința parteneriatului cu clubul Genoa, club pe care îl deține tot acționarul majoritar al giuleștenilor.
Cristi Săpunaru, retras din activitate la finalul sezonului trecut, le-a dat dreptate suporterilor și a transmis că nu e prima abatere, ci a treia. Fostul căpitan din Giulești a subliniat, de asemenea, că nu vrea să facă „scandal”, ci doar se atrage atenția.
Cristi Săpunaru, o nouă reacție furibundă după ce suporterii Rapidului l-au luat la țintă pe Dan Șucu
De asemenea, Cristi Săpunaru a transmis că imaginile publicate cu privire la parteneriatul dintre Genoa și Rapid, în care numele clubului giuleștean, cât și anul de înființare, apare pe tricoul „grifonilor”, este o lipsă de respect față de suporterii trupei de sub Grant.
„Nu sunt aici să fac scandal, e vorba de respectul față de tradiția și suporterul rapidist, ei nu sunt tratați așa cum ar trebui. E a treia abatere. A fost un domn care a ieșit cu un comentariu, a vrut să schimbe idealurile suporterilor rapidiști, a doua cu canapeaua pe stadion, și a treia asta.
E vorba de respect față de ceea ce înseamnă Rapid. Dacă ajungem să punem Rapid și anul de înființare nu cred că e respect pentru ce înseamnă Rapid. Suporterul vine pentru clubul pe care-l iubește. E o greșeală, toți suporterii consideră asta. Nu cred că intenționează nimeni să facă rău, doar se atrage atenția”, a declarat Cristi Săpunaru, conform digisport.ro.
Ce a spus și Victor Angelescu
Victor Angelescu, acţionarul minoritar de la Rapid, a vorbit pentru prima oară despre comunicatul fanilor din Giuleşti. Galeria a acuzat parteneriatul dintre Rapid şi Genoa şi i-a anunţat pe conducători că nu vor să fie “părtași la prostituția imaginii Rapidului”.
“Voi avea o discuție zilele viitoare cu Liviu Ungurean. Am fost destul de prinși în această perioadă, vom vorbi. Nu vreau să răspund la o polemică, vom vorbi și vom vedea ce i-a supărat. Nu-mi place să răspund la supoziții, vom vorbi cu ei. Nu mi se pare nimic ieșit din comun, e o colaborare între două cluburi care au același patron, e normal ca angajați de la Genoa să vină aici, și de la Rapid acolo.
Numele Rapidului era pe tricoul de joc de la Genoa, astea sunt culorile lor, nu mi se pare ceva ieșit din comun, dar vom vorbi cu interlocutorul. (N.r. Au fost acuzați oameni din club) Prefer să nu comentez. Nu e prima oară când suporterii noștri dau un comunicat. Sunt convins că vor susține echipa așa cum au făcut-o până acum”, a declarat Victor Angelescu, potrivit digisport.ro.
- Prima reacție a lui Andrei Nicolescu, după oferta primită de Dinamo pentru Cătălin Cîrjan. Anunț despre viitorul jucătorului
- Andrei Nicolescu a confirmat transferul lui Matteo Duțu la Dinamo. Toate detaliile mutării
- Gigi Becali a anunţat unde va juca FCSB în luna mai: “Acolo o să luăm titlul”
- Ce decizie a luat Dinamo, după oferta primită pentru Cătălin Cîrjan. Care este planul „câinilor”
- FC Argeş, mesaj amuzant după ce FCSB ar fi ameninţat că nu intră pe teren: “Nu e nevoie de patine”. Cum se prezintă gazonul