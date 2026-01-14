Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Victor Angelescu le-a dat replica fanilor Rapidului, după atacul la adresa lui Dan Şucu: "Voi discuta cu Liviu Ungurean" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Victor Angelescu le-a dat replica fanilor Rapidului, după atacul la adresa lui Dan Şucu: “Voi discuta cu Liviu Ungurean”

Victor Angelescu le-a dat replica fanilor Rapidului, după atacul la adresa lui Dan Şucu: “Voi discuta cu Liviu Ungurean”

Alex Masgras Publicat: 14 ianuarie 2026, 16:36

Comentarii
Victor Angelescu le-a dat replica fanilor Rapidului, după atacul la adresa lui Dan Şucu: Voi discuta cu Liviu Ungurean

Dan Şucu şi Victor Angelescu / Sport Pictures

Victor Angelescu, acţionarul minoritar de la Rapid, a vorbit pentru prima oară despre comunicatul fanilor din Giuleşti. Galeria a acuzat parteneriatul dintre Rapid şi Genoa şi i-a anunţat pe conducători că nu vor să fie “părtași la prostituția imaginii Rapidului”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ei au avut un mesaj dur şi pentru Dan Şucu, pe care l-au avertizat că lipsa de reacţie din aceşti trei ani de patronat nu înseamnă că fanii au fost “orbi” şi aşteaptă ca cei din conducere să se ţină de promisiunile care sunt făcute la fiecare început de sezon.

Victor Angelescu, după atacul fanilor Rapidului la adresa lui Dan Şucu: “Nu mi se pare nimic ieşit din comun”

În ceea ce priveşte parteneriatul cu Genoa, celălalt club patronat de Dan Şucu, Victor Angelescu nu vede nimic ieşit din comun, chiar dacă numele Rapidului a apărut pe un tricou roş-albastru, culorile echipei din Serie A.

În ceea ce priveşte acuzaţiile la adresa oamenilor din club precum Dan Şucu, Daniel Sandu şi Daniel Carciug, Angelescu nu a vrut să vorbească şi a anunţat că zilele următoare va avea o discuţie cu Liviu Ungurean, liderul galeriei:

“Voi avea o discuție zilele viitoare cu Liviu Ungurean. Am fost destul de prinși în această perioadă, vom vorbi. Nu vreau să răspund la o polemică, vom vorbi și vom vedea ce i-a supărat. Nu-mi place să răspund la supoziții, vom vorbi cu ei. Nu mi se pare nimic ieșit din comun, e o colaborare între două cluburi care au același patron, e normal ca angajați de la Genoa să vină aici, și de la Rapid acolo.

Reclamă
Reclamă

Numele Rapidului era pe tricoul de joc de la Genoa, astea sunt culorile lor, nu mi se pare ceva ieșit din comun, dar vom vorbi cu interlocutorul. (N.r. Au fost acuzați oameni din club) Prefer să nu comentez. Nu e prima oară când suporterii noștri dau un comunicat. Sunt convins că vor susține echipa așa cum au făcut-o până acum”, a declarat Victor Angelescu, potrivit digisport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai lua Real Madrid vreun trofeu în acest sezon după despărţirea de Xabi Alonso?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Comuna din România care stă pe o adevărată "comoară". Trebuie 3.000.000 de euro ca să o scoată la suprafață
Observator
Comuna din România care stă pe o adevărată "comoară". Trebuie 3.000.000 de euro ca să o scoată la suprafață
Șeful IPJ Dolj, care a murit în biroul său și a fost avansat post-mortem de Nicușor Dan, s-a bătut în instanță cu Direcția Generală Anticorupție. Ce decizie s-a luat
Fanatik.ro
Șeful IPJ Dolj, care a murit în biroul său și a fost avansat post-mortem de Nicușor Dan, s-a bătut în instanță cu Direcția Generală Anticorupție. Ce decizie s-a luat
16:30
Elias Charalambous, încântat de transferul realizat de Gigi Becali la FCSB: „S-a văzut deja”
16:07
Dinamo poate da lovitura! Ofertă uriașă pentru căpitanul Cătălin Cîrjan
15:50
Incredibil! Senegal și-a adus “talismanul norocos” înaintea semifinalei cu Egiptul lui Salah: “Are marfa la el?”
15:37
Daniel Pancu: “Eu consider o mică-minune dacă ajungem în play-off”. Mai cere transferuri
15:20
UPDATECe rol va avea Ilie Dumitrescu la FRF. În ce proiect se implică. A fost prezentat oficial
15:03
David Popovici l-a bătut pe Leon Marchand şi e cel mai bun înotător european din 2025
Vezi toate știrile
1 Ce jucători mai vin la Universitatea Craiova? Filipe Coelho, anunţ despre transferuri: „Sunt foarte buni” 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma, transfer de 22 de milioane de euro 3 Adrian Şut l-a sunat pe Gigi Becali după ce s-a transferat. Ce a urmat: “Mi-a zis…” 4 Gigi Becali a aruncat bomba: „Ne-am înțeles”. Cât a costat aducerea jucătorului de Champions League 5 Jude Bellingham a răbufnit după plecarea lui Xabi Alonso: “Clovni! Să fie traşi la răspundere” 6 Gigi Becali anunţă că azi se poate face super-transferul iernii la FCSB: “E fotbalist de fotbalist”
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”