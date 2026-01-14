Victor Angelescu le-a dat replica fanilor Rapidului, după atacul la adresa lui Dan Şucu: "Voi discuta cu Liviu Ungurean" - Antena Sport

Victor Angelescu, acţionarul minoritar de la Rapid, a vorbit pentru prima oară despre comunicatul fanilor din Giuleşti. Galeria a acuzat parteneriatul dintre Rapid şi Genoa şi i-a anunţat pe conducători că nu vor să fie “părtași la prostituția imaginii Rapidului”.

Ei au avut un mesaj dur şi pentru Dan Şucu, pe care l-au avertizat că lipsa de reacţie din aceşti trei ani de patronat nu înseamnă că fanii au fost “orbi” şi aşteaptă ca cei din conducere să se ţină de promisiunile care sunt făcute la fiecare început de sezon.

Victor Angelescu, după atacul fanilor Rapidului la adresa lui Dan Şucu: “Nu mi se pare nimic ieşit din comun”

În ceea ce priveşte parteneriatul cu Genoa, celălalt club patronat de Dan Şucu, Victor Angelescu nu vede nimic ieşit din comun, chiar dacă numele Rapidului a apărut pe un tricou roş-albastru, culorile echipei din Serie A.

În ceea ce priveşte acuzaţiile la adresa oamenilor din club precum Dan Şucu, Daniel Sandu şi Daniel Carciug, Angelescu nu a vrut să vorbească şi a anunţat că zilele următoare va avea o discuţie cu Liviu Ungurean, liderul galeriei:

“Voi avea o discuție zilele viitoare cu Liviu Ungurean. Am fost destul de prinși în această perioadă, vom vorbi. Nu vreau să răspund la o polemică, vom vorbi și vom vedea ce i-a supărat. Nu-mi place să răspund la supoziții, vom vorbi cu ei. Nu mi se pare nimic ieșit din comun, e o colaborare între două cluburi care au același patron, e normal ca angajați de la Genoa să vină aici, și de la Rapid acolo.