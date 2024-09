Cristi Săpunaru și-a turnat cenușă în cap după Rapid - U Cluj 2-0: "Am făcut-o de oaie!" - Antena Sport

Cristi Săpunaru și-a turnat cenușă în cap după Rapid – U Cluj 2-0. Căpitanul echipei din Giulești și-a găsit cu greu cuvintele după înfrângerea cu echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău.

Duelul dintre Rapid și U Cluj a contat pentru etapa cu numărul 9 a sezonului de Liga 1. Partida din Giulești s-a văzut în format LIVE TEXT pe AS.ro.

„Una am discutat înainte de meci, alt am făcut. Păcat, era și revenirea lui Șumi în Giulești. Am făcut-o de oaie.

Știam că jucăm cu o echipă bună, de pe primul loc, dar nu ne puteam problema să nu câștigăm acest meci. Nu este timp. Căutăm prea multe scuze, important e ce facem în cele 90 de minute.Jucătorii trebuie să se integreze repede.

Nu știu dacă e vorba de crispare, trebuie să jucăm fotbal, suntem la Rapid, suntem plătiți, asta trebuie să facem. Dacă așa jucăm acasă, cum jucăm în deplasare?