Cristiano Bergodi a dezvăluit cum a ajuns Horațiu Moldovan la Atletico: "M-au sunat aseară". Ce a spus despre remontada Rapidului - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, acesta a dezvăluit și cum a ajuns Horațiu Moldovan la Atletico Madrid. Tehnicianul a dezvăluit faptul că oficialii echipei din capitala Spaniei l-au contactat, pentru a-l întreba despre portarul echipei naționale.

Totodată, italianul a spus și că echipa mai are anumite lucruri de rezolvat, având în vedere faptul că a primit 3 goluri de la oltenii patronați de către Adrian Mititelu.

Reclamă

„O nebunie. După am egalat, un șut se ducea afară și a intrat incredibil. Dar faptul că băieții au reacționat. Probabil când am dat al doilea gol am intrat în joc, am crezut că putem egala și că putem câștiga. Lucrul cel mai important e că echipa nu s-a speriat.

Cred eu că golul de 3-1 pentru ei putea omora orice echipă. Noi am rămas în meci, după am reușit să câștigăm meciul. Cred că e cea mai bună victorie de până acum. Krasniqi a avut o problemă la coapsă și din păcate… nu știu dacă e o contractură, dar a simțit ceva.

Hasani bun și el, dar nu și-a găsit poziția. E jucător cu tackling, dar încă nu se cunoaște bine cu ceilalți jucători. Noi am schimbat toți jucătorii în față, e nevoie de 2 luni pentru un antrenor. Ai bancă, ai jucători care intră și se poate schimba.

Reclamă 4 / 0/3

Trebuie să fim pregătiți toți, cine vine de pe bancă trebuie să schimbe jocul. Așa s-a întâmplat. Djokovic e un jucător care ne trebuia, un jucător bun. Și el trebuie să cunoască ceilalți jucători. A fost puțin timp. Burmaz a dat ultimul gol, a intrat cu acea răutate în joc incredibilă. Are o foame, va ajunge departe departe. Probabil și poporul lui, are ambiție, dăruință. Trebuie să lucrăm la tot, faptul că luăm 3 goluri sunt multe. Nu e ușor să găsim un echilibru. Dacă vrei să fii ofensiv mai mult, normal că te descoperi un pic. Trebuie găsit echilibrul. Dacă nu credeam că putem reveni de la 3-1, meciul era deja pierdut. Horațiu e un portar foarte bun, a luat 3 goluri, dar nu e vina lui. Responsabilitatea e la toată echipa. Am vorbit cu el, era convins că poate juca. A vrut să iasă bine cu suporterii, cu toată lumea, va avea o carieră importantă. Ieri m-au sunat de la Atletico Madrid, eu știam deja… mă întrebaseră de Horațiu, le-a plăcut. Dimineață mi-a spus că îi place ca portar. În față e Oblak, dar vedem. Mă bucur pentru el”, a spus Cristiano Bergodi, potrivit digisport.ro. Horațiu Moldovan a confirmat la transferul la Atletico Madrid Horațiu Moldovan a confirmat la transferul la Atletico Madrid, după meciul Rapid – FCU Craiova, scor 4-3, din etapa a 22-a a Ligii 1. Portarul giuleștenilor a jucat pentru ultima dată în tricoul alb-vișiniu. „Cred că ne-am obișnuit cu toții la Rapid să avem astfel de meciuri. Nu renunțăm niciodată și erau importante cele 3 puncte. Cheia a fost că am demonstrat că suntem o echipă și nu am renunțat. Până la urmă sunt jucător profesionist, era foarte frumos să îmi iau rămas bun de la coechipieri de pe teren. Nu de pe margine. Mă bucur că am luat cele 3 puncte. Da, am avut mai multe emoții decât de obicei. A fost o încărcătură mare, într-o zi eram într-o parte, într-o zi în alta. La început nu prea am crezut, după ce am văzut că e oficial am zis că e șansa vieții mele. Credeți că Atletico Madrid e de refuzat, poate acest tren nu mai vine. Voi merge să văd ce se întâmplă, voi munci la fel de mult și când va veni șansa să demonstrez că am valoare. Reclamă

Am vorbit, am o legătură strânsă cu Edi Iordănescu, m-au felicitat. Acum mă concentrez doar la ce am făcut mai departe. De asta e foarte frumos fotbalul, e foarte imprevizibil. Acum 4 ani nu aveam echipă la liga a 2-a, acum semnez cu Atletico. E ceva SF! Le sunt recunoscător fanilor, le mulțumesc enorm”, a declarat Horațiu Moldovan la digisport.ro.

Cine ia titlul în Liga 1 în acest sezon? FCSB CFR Rapid Universitatea Craiova Alta echipa Vezi rezultatele Loading ... Loading ...