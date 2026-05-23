U Cluj – Dinamo 1-1. “Câinii”, antrenament la Cluj pentru adversarul de baraj!

Min. 19 – Ieşire riscantă a lui Roşca, cu picioarele în faţă, dar decisivă. U Cluj domină startul partidei.

Min. 17 – Gol anulat la Atanas Trică. A fost ofsaid.

A început partida.

Echipele de start

U Cluj (4-2-3-1): Lefter – Mikanovic, I. Cristea, Coubiș, M. Silva – G. Simion, Drammeh – Stanojev, Ov. Bic, Gheorghiță – Trică

Rezerve: Gertmonas, Coșa, Chinteș, Codrea, Chipciu, Pall, Orban, El Sawy, Nistor, Macalou, Postolachi

Antrenor Cristiano Bergodi

Dinamo (4-3-3): Roșca – Duțu, Boateng, Stoinov, Opruț – Cr. Mihai, Mărginean, Cîrjan – Musi, Al. Pop, Caragea

Rezerve: Epassy, Licsandru, Milanov, Bordușanu, Tarbă, Toader, Ikoko, Țicu

Antrenor Zeljko Kopic

Stadion: „Cluj Arena”

Arbitru: Vlad Băban (Iași). Asistenți: Marius Badea (Râmnicu Vâlcea), Daniela Constantinescu (Craiova)

Arbitru VAR: Radu Petrescu (București). Asistent VAR: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe)

Confruntarea de pe Cluj Arena este una fără miză pentru cele două grupări, care nu pot coborî sau urca în clasament indiferent de rezultat. Ardelenii au pierdut clar duelul de la Craiova, 0-5, şi acest rezultat a trimis titlul în Bănie, în timp ce trupa lui Zeljko Kopic a remizat, 0-0, cu CFR Cluj, egal care a pecetluit soarta bucureştenilor în privinţa unui loc pe podium.

Astfel, partida dintre Universitatea Cluj şi Dinamo va fi una de palmares şi nu va avea vreun impact în play-off. Totuşi, pentru oaspeţi poate să fie un antrenament bun înainte de finala barajului de calificare în cupele europene, cu învingătoarea duelului dintre FCSB şi FC Botoşani.

Dinamo a reuşit să o învingă de 3 ori în acest sezon pe U Cluj

Pentru cei de la Dinamo întâlnirile cu Universtitatea Cluj din această stagiune au fost încheiate mereu cu succes. A fost prima confruntare din sezonul regulat, disputată la Cluj, în care Alex Pop a înscris singurul gol, chiar în minutul 90. A urmat duelul de pe Arena Naţională, din startul lui 2026, când elevii lui Kopic au bătut din nou, 1-0.

Acelaşi deznodământ s-a repetat şi în play-off, însă de data aceasta Dinamo a învins, 2-1, datorită golurilor înscrise de Cătălin Cîrjan şi Alexandru Musi, respectiv Atanas Trică.

Ce spune Zeljko Kopic înainte de meciul dintre U Cluj şi Dinamo

Zeljko Kopic a vorbit despre confruntarea de la Cluj şi a recunoscut că va face mai multe schimbări în lot, pentru a asigura o rotire a lotului.

“Mâine (n.r sâmbătă) vom vedea o altă echipă. Este același lot, același club și vom alege ceea ce considerăm că este cel mai bine pentru acest meci, pentru a fi competitivi acolo, dar și ca parte a pregătirii pentru cel mai important meci al nostru, barajul pentru Conference League, apoi vom vedea pe cine întâlnim dintre Botoșani și CFR (n.r. FCSB va juca barajul cu moldovenii).

Unii jucători au probleme medicale, alții sunt suspendați din cauza cartonașelor galbene și vom încerca să găsim cel mai bun prim 11 pentru acest meci. Concentrarea este doar pentru acest meci (cu U Cluj). Trebuie să fim serioși. Și din nou, nu contează cine va începe partida sau cine va intra de pe bancă.

Trebuie să facem tot posibilul să jucăm un fotbal bun. Ca rezultat, nu există o presiune pentru Cluj. Este la fel și pentru noi. Dar este normal să avem ambiție și să jucăm un fotbal competitiv”, a spus Zeljko Kopic.

